【油麻地美食】油麻地有梳乎厘優惠！油麻地人氣黃巴士甜品店最近推出11月限定優惠，原味梳乎厘班戟低至每件$10，並於指定時間有售，機會難得，大家不要錯過！

油麻地人氣梳乎厘班戟限時低至$10/件！法國鮮奶油+沖繩黑糖蜜

人氣日式梳乎厘班戟店「am.pm」位於油麻地，裝修仿如一輛「黃巴士」，主打多款梳乎厘班戟！最近小店推出11月限定的梳乎厘班戟優惠，由每日下午2時至晚上10時30分，購買原味日式梳乎厘$30/3件（原價$50/3件），即平均每件僅$10，就可以吃到熱辣辣的梳乎厘。

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示意圖（圖片來源：am.pm Hong Kong）

原味日式梳乎厘口感綿密鬆軟，並富有空氣感，搭配法國Elle & Vire鮮奶油，以及人氣沖繩黑糖蜜，奶味濃郁，加上新鮮出爐「熱辣辣」進食，口感層次更佳。

（圖片來源：am.pm Hong Kong）

「am.pm」平日主打多款口味的梳乎厘班戟，例如D24榴槤梳乎厘、炎燒布丁梳乎厘、黑朱古力流心布丁梳乎厘等，口味創新又特別，更可選配雪糕，打卡一流，不過今次優惠僅限原味，甜品控絕對不感錯過！

am.pm 詳情

地址：油麻地彌敦道560譽發廣場地下B舖

時間：14:00 - 22:30

電話：2725 4318

