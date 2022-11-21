屯門奇蹟拉麵突發結業！開業短短一年的奇蹟拉麵，一直以來深受歡迎，更獲得拉麵關注組力推為「港一拉麵」！小店日前宣布閃電結業，關注組哀號一遍，極為不捨，粉絲不捨排長龍，有網民猜結業原因！

奇蹟拉麵結業！粉絲不捨排長龍、網民猜結業原因 店主透露或重開

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（圖片來源：IG@mirakuru_ramen）

屯門人氣拉麵小店「奇蹟拉麵」，開業短短一年已獲拉麵關注組力推，讚揚小店的拉麵麵底彈牙有嚼勁，湯底清甜等，是「港一拉麵」，即使小店極有個性，經常出現隨心所欲「想開門就開門」的情況，仍然無阻一眾忠粉，每次營業日都去排隊用餐，更有粉絲創下10分鐘連吃2碗的記錄。

不過，小店於19日突發於官方社交平台宣布結業消息，並表明20日為最終營業日，消息一出即時引來大批網民表示不捨。在最終營業日（20日）的早上9時左右，已有半百食客排隊等候，到11時許經已截龍，大量網民表示未能成功幫襯，紛紛表達不捨之情。

另一邊廂，有「民間柯南」上身的網民，熱烈討論奇蹟拉麵突發結業的死因。有網民指出拉麵店利潤未必如旁人想像般高，且拉麵小店大多需要自家處理食材及熬湯等，成本不菲；亦有網民指出奇蹟拉麵打響名堂後，有可能因加租問題而難以經營下去；有網民更指出小店店內空間不足，只有數個用餐位置，相信亦是令小店需緊急結業的原因之一。

不過，小店亦表明，會保留他日重新營業的可能性，亦非常感謝一眾食客一直以來的支持。不少網民表示希望小店可以於屯門區內重開，亦有人指非常期待重開之日，他日重新營業定會去光顧等。想一嚐奇蹟拉麵有多「奇蹟」的朋友，不妨期待一下小店再次打開大門，與拉麵迷相見的一天。