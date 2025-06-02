日式拉麵店18大｜幕多開分店　必吃醬油蝦麵！花雕酒湯＋花咲蟹肉

日本拉麵香港｜香港拉麵關注組｜香港人對日式拉麵的熱愛是毋庸置疑的，但想在香港吃到正宗的日本拉麵又有甚麼選擇呢？《香港01》好食玩飛記者為大家精選18間正宗又有特色的日式拉麵，當中更有網民好評如潮、拉麵關注組力推、連佘詩曼都捧場的超正拉麵店！即睇下文啦！



香港有不少拉麵控，即睇16間拉麵推介！（圖片來源：座銀 ）

拉麵推介｜【1】幕多

幕多是一間位於尖沙咀的日本拉麵店，以醬油蝦濃湯麵而聞名，以100%鮮蝦熬製的湯底。店家標榜湯底不含鹽，將蝦頭和蝦殼炒至焦香後提煉出蝦油，再將蝦汁隔出並加入蝦肉打至順滑、無渣，味道鮮甜濃郁，帶有獨特的蝦粉感！曾經還有網民大讚幕多有靚仔老闆幫忙剝蝦殼，吸引不少蝦迷慕名而來！6月1日更在太古開設分店！

幕多

太古新分店

地址：鰂魚涌基利道7號太吉樓地下1A號舖



尖沙咀店

地址：尖沙咀漆咸圍1-3號多福大廈地下A號舖



拉麵推介｜【2】金鶴拉麵

金鶴拉麵已於香港開業多年，分店遍佈港九區，主打極濃雞白湯拉麵及北海道花咲蟹肉湯麵。極濃雞白湯拉麵由日本赤雞熬製6小時而成，湯底非常濃郁、有綿密奶泡，入口幼滑，搭配牛蒡、溏心蛋、招牌薄切嫩滑雞胸等，入味又多肉汁！

北海道花咲蟹肉湯麵則採用北海道直送的花咲蟹熬製成蟹湯，搭配蟹肉、牛蒡、溏心蛋等，每一口都能品嘗到蟹肉的鮮甜和拉麵彈牙的口感！餐廳亦貼心提供兩種份量選擇，如果想嘗試其他小菜或者想食勻兩款招牌拉麵就可以選擇小份，雖然拉麵的份量會減半，但配菜依然超足料！加入金鶴拉麵會員更有超多著數！

金鶴拉麵

旺角店

地址：旺角通菜街110號利民大廈地舖



佐敦店

地址：佐敦閩街3號地舖



天后店

地址：天后炮台山蜆殼街6-16號寶榮大廈地下E號舖



拉麵推介｜【3】樂麵

樂麵是香港拉麵品牌，推出融合本地元素的「日式ｘ港式風味」拉麵，主打雞白湯拉麵及花雕醉雞湯拉麵。雞白湯用上大量雞殼、豬骨及大量配菜熬製8小時而成，湯底呈奶白色，有綿密奶泡，非常濃郁。花雕醉雞湯拉麵則在雞白湯湯底上加入香港製造「悅和醬園」的花雕酒製成，雞味濃郁更帶有酒香！至於拉麵的麵底則採用永樂製麵廠為麵店特製的伊麵，比傳統拉麵更掛湯，每一口都可以品嘗到濃郁湯底！拉麵搭配慢煮雞肉、鴨肉、豬肉及溏心蛋，非常豐富！

樂麵

將軍澳店

地址：將軍澳坑口重華路8號東港城1樓185號舖



葵芳店

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場2樓270號舖



拉麵推介｜【4】麵心國もと

東京人氣拉麵小店「麵心國もと」於2023年在香港開設第一家分店，由湯底、麵條、配料以至調味等均貫徹總店做法，大部分食材均由日本直送到港，在香港都可以吃到最正宗的日本拉麵！

「麵心國もと」主打醬油拉麵及鹽味拉麵，醬油拉麵混合雞肉、豬骨和魚介湯，熬煮6小時再加入以自家製葱油、蒜油、雞油和貝柱油；鹽味拉麵則以四種不同粗幼度及不同鹹度的鹽混合煮成，更加入了自家製鹽醬，濃厚湯底搭配慢煮脢頭叉燒和慢煮雞胸，口感味道都超豐富！分店亦有推出香港限定「濃厚拉麵」，湯底熬足16小時，濃厚不膩，每日只有20碗！

麵心國もと

地址：灣仔春園街12號永興樓地下2A號舖



拉麵推介｜【5】一生懸麵

「一生懸麵」是香港人在日本學師後在香港開業的日式沾麵及拉麵店，人氣高到旺角店長期都要排隊！「一生懸麵」價錢親民但拉麵極出色，主打雞白湯拉麵、特濃豚骨沾麵及海老沾麵。招牌雞白湯拉麵呈奶白色，帶少少泡沫，味道濃郁而不膩，麵質煙韌，搭配基本配菜、慢煮雞胸肉及慢煮豚叉燒，肉質不柴又多汁！

沾麵的湯底更吸引，用上豬骨、鰹魚、雞肉、野菜等食材熬製12小時後做沾汁，加上赤蝦乾添濃郁蝦味，沾汁超濃，沾汁更採用以全粒粉製成的粗身麵條，掛麵能力極高，口味更佳！

一生懸麵

旺角店

地址：旺角通菜街73號地舖



九龍灣店

地址：牛頭角道3號得寶商場地下121號鋪



荃灣店

地址：荃灣富榮街4號富裕樓地下7號舖



拉麵推介｜【6】鯛白湯らーめん ○de▽

「鯛白湯らーめん ○de▽」是來自大阪的「鯛魚拉麵」專門店。鯛白湯らーめん ○de▽僅提供3款招牌拉麵，包括鯛白湯拉麵、鯛清湯拉麵及鯛魚沾麵。拉麵湯底採用新鮮天然的日本真鯛搭配清水熬煮8小時，再加入各種貝類的濃縮精華而成，湯底非常濃郁，喝下去更有海鮮的清甜鮮味！拉麵更配有魚皮、筍、洋葱、豚肉，沾沾湯底後一口吃下令人一再回味！連佘詩曼都力推！

鯛白湯らーめん ○de▽

中環店

地址：中環鴨巴甸街13號地鋪



拉麵推介｜【7】丸目背脂煮干

來自東京都東久留米市的拉麵名店「丸目背脂煮干」在香港開設了首家海外分店，主打香港比較少有的「燕三条系拉麵」。「燕三条系拉麵」是新潟縣燕市與三条市的合稱，因為當地氣候寒冷，拉麵的會以濃厚的豬背脂油覆蓋，令拉麵可以保溫，是燕三条拉麵獨有特色！此外，拉麵的湯底亦用上大量豬背脂、豚骨、沙丁魚乾（煮干）和指定日本醬油，熬製三天而成，湯底脂香濃滑更又甘香魚鮮味！雖然「燕三条系拉麵」重油又重味，對香港人來說可能較難適應，但香港分店貼心提供標準、脂增（2倍）、鬼脂（3倍）、脂地獄（4倍）四種選擇，可以因應個人喜好選擇。

丸目背脂煮干

地址：旺角通菜街74號地舖



拉麵推介｜【8】長浜No.1拉麵

位於中環九如坊的「長濱No.1拉麵」，是來自日本福岡的人氣拉麵店，創業於昭和46年（1971年），在香港已開業多年，更曾經榮獲米芝蓮推介。店舖以純豬骨湯底最為出色，湯底色澤呈現奶白，味道清甜鮮香，豬骨味道濃郁，連麵條亦是每天新鮮製造，配有味玉、蔥、木耳、高菜、叉燒、紫菜，油膩感輕，不少拉麵控都會慕名前往！

長濱No.1拉麵

地址：中環九如坊14號地下



拉麵推介｜【9】座銀

位於中環及跑馬地的拉麵店「座銀」，主要提供拉麵和沾麵，並以雞白湯拉麵作為主打，湯底順滑濃郁，深受食客歡迎，是不少拉麵控都必定會試的拉麵店！店舖同時亦會推出每期一款獨特的限定口味拉麵，而且麵質口感正宗，大家不要錯過！

座銀

中環店

地址：中環歌賦街7號地舖

營業時間：12:00 - 22:00



跑馬地店

地址：跑馬地景光街13號地下A舖

營業時間：12:00 - 22:00



太古店

地址：太古太古城太古城道28號寧安閣地下G505及508號舖

營業時間：11:30 - 21:30



拉麵推介｜【10】立体派拉麵

由日本冠軍級拉麵大師林隆臣主理的「立体派拉麵」在中環擁有超高人氣，有招牌款式雞白湯，以丹波地雞熬製，配上低溫慢煮的叉燒，香濃不油膩。還有長崎雜錦虎蝦拉麵，配有爽彈虎蝦和魷魚，搭配豐富的即炒蔬菜，包括椰菜、芽菜、紅蘿蔔，湯底也是招牌雞白湯，口感清新！小食方面，有自家製餃子、汁煮厚切叉燒、唐揚炸雞等。

更多地址及詳情：中環人氣拉麵店推限定泡泡造型拉麵！必試5倍極濃雞白湯拉麵/沾麵

（圖片來源：立体派拉麵）

立体派拉麵

地址：中環威靈頓街27-29號元益大廈地庫



拉麵推介｜【11】黑龍

位於灣仔的拉麵店「黑龍」同樣是網民熱推的拉麵之一！黑龍由日本人開設，提供超正宗的日本拉麵及沾麵，主打各款濃郁美味湯底，其中包括豚骨拉麵、雞白湯拉麵、辣三枚沾麵等，麵底煙韌極富口感，湯底鮮甜，後者辣味適中，備受好評！

黑龍 詳情

地址：灣仔汕頭街29號地舖



拉麵推介｜【12】麵匠風龍

位於灣仔的拉麵店「麵匠風龍」，雖然店舖僅售賣豚骨及蝦味噌2款湯底，但仍然受不少網民喜愛。其中較受歡迎的香濃豬骨湯，以壓力煲熬製而成，入口質感軟滑，拉麵更配以師傅即場炙燒的日式叉燒，充滿焦香，加上半熟流心蛋大受好評；蝦味噌湯底則較重口，以足料熬製，蝦味突出，網民形容絕對「值回票價」。

麵匠風龍

地址：灣仔軒尼詩道184號地下



拉麵推介｜【13】一虎

位於灣仔的拉麵店「一虎」是區內數一數二的人氣店，提供多款特色湯底拉麵，包括有必試的鮪魚拉麵，味道鮮甜濃厚；至於黑蒜拉麵，以豬骨湯底再加上大量黑蒜油，味道則相對坊間其他同類湯底更濃郁，更有檸檬拉麵等，吸引不少食客前往，因此店外經常大排長龍。此外，小店更以溏心蛋最為出名， 網民形容常入味「連蛋黃都有味」。

一虎

地址：灣仔廈門街23號地舖



拉麵推介｜【14】鬼金棒

於尖沙咀及銅鑼灣均設有分店的「鬼金棒」，是來自東京的過江龍辣麻拉麵店，店內裝修以日本神怪為主題。店舖提供25種配搭的麻辣拉麵選擇，其辣度及麻度分成5個級別，由不辣（白碗）、小辣、中辣、高級辣（紅碗）到鬼增辣（黑碗），食客可以因應個人口味揀選辣度。同時店內以厚身肥叉最出名，配上濃厚湯底，及粗身彈牙麵條，味道一流！

鬼金棒

尖沙咀店

地址： 尖沙咀金馬倫道20號地舖



銅鑼灣店

地址：銅鑼灣謝斐道530號地舖



大圍店

地址：大圍車公廟路18號圍方2樓221B號舖



旺角店

地址：旺角西洋菜南街2J-2Q號地舖



拉麵推介｜【15】泓一拉麵

位於紅磡的拉麵小店「泓一拉麵」至今已開業近7年，除了提供人氣雞白湯拉麵，該店亦有甚為出名的醬油拉麵，其中包括背脂醬油，更會按季節食材不定時提供限定拉麵、沾麵或小食，屬區內數一數二被評為「最出色」的拉麵，該店座位不足10個，因此經常都會見到大排長龍，大家記得留意喇！

泓一拉麵

紅磡店

地址：紅磡德民街29號德民大廈地下F4號舖



太子店

地址：太子汝州街21號英來大廈地下E號舖



拉麵推介｜【16】奇蹟拉麵

位於屯門紅橋的奇蹟拉麵，店舖主打自家研發湯頭，其中包括有清湯醬油拉麵，湯頭帶清甜味道，濃郁而不油膩；亦有鯛魚春爛漫拉麵、芳醇帆立貝塩味拉麵等海鮮味甚濃的拉麵口味，不少屯門人都會特意前往一試。

奇蹟拉麵

地址：旺角通菜街22號達明大廈地舖



拉麵推介｜【17】麵屋丸京

人氣拉麵店「麵屋丸京」於新界及九龍區均設有分店， 是不少網民都推介的拉麵店之一。店舖主打蝦湯、濃湯、黑蒜油湯等拉麵湯底，其中招牌必食的「丸京拉麵」是食客必點之選，每日限量發售，售完即止，拉麵設有普通叉燒及「真叉燒」，每款各設3片，份量十足，同時店內招牌香蔥沙律炸雞亦深受網民喜愛！

（圖片來源：麵屋丸京）

麵屋丸京

牛頭角店

地址： 牛頭角宜安街9號地舖



深水埗店

地址：深水埗荔枝角道319號地舖



荃灣店

地址： 荃灣昌泰街9號地舖



葵芳店

地址： 葵芳興芳路188號地舖



屯門店

地址：屯門青菱徑6號富麗大廈地下D1號舖



拉麵推介｜【18】一幻拉麵

日本的過江龍一幻拉麵以濃郁的蝦汁湯底為主打，受到許多網友的好評。每碗拉麵都是現點現煮，先爆香蝦油、豬油、蒜蓉和薑蓉，最後加入拉麵和濃郁的蝦汁湯底，完成這道美食。這裡的蝦湯濃郁而鮮甜，因為每天使用至少50公斤的蝦頭精心熬煮而成。配料方面，除了叉燒和溏心蛋之外，最特別的就是紅薑、蝦油炸脆的蝦味麵酥，以及磨碎蝦頭炒香的蝦粉，使蝦的風味更豐富。

一幻拉麵

尖沙咀店

地址：廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G59號舖



新蒲崗店

地址：新蒲崗太子道東638號Mikiki 1樓118A號舖



銅鑼灣店

地址：告士打道280號世貿中心3樓L3-07號舖



荃灣店

地址：楊屋道1號荃新天地UG樓UG02號舖



屯門店

地址：屯順街1號屯門市廣場1期2樓2319號舖

