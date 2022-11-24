渣打快閃推出免費爆谷日，指定日子指定地點免費派發Garrett Popcorn爆谷！繼免費乘車日、免費午餐日之後，渣打今次推出免費爆谷日，同樣引來不少迴響，有興趣免費領取免費Garrett Popcorn爆谷，必留意日期時間地點！

免費爆谷日！一連兩日免費派Garrett Popcorn爆谷 即睇時間地點

渣打銀行11月推出一系列「全程cheer up活動」，繼早前推出免費乘車日及免費午餐日，引來不少迴響後，今次快閃宣布推出免費爆谷日，將會於指定時間免費派發Garrett Popcorn爆谷。

渣打銀行於最新貼文內公布活動詳情，11月25日將於觀塘免費派發Garrett Popcorn爆谷；11月26日則於尖沙咀免費派發Garrett Popcorn爆谷，兩日均於下午1時起免費派發爆谷，先到先得，數量有限，送完即止。要留意派發地點將可能因應當時交通及道路情況而作出改動，出發前要記得上去渣打銀行社交媒體Facebook專頁內檢查清楚！

渣打銀行 免費爆谷日「免費派發Garrett Popcorn」

11月25日 (五) 下午1時開始：觀塘駿業街近中海日升中心位置

11月26日 (六) 下午1時開始：尖沙咀海防道近海防道臨時街市位置

