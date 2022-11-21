聖誕樹及裝飾｜深水埗聖誕街幾十檔超平裝飾！頭飾/掛件/聖誕服裝

【聖誕樹+裝飾2022】又到聖誕，又到聖誕！無論是裝飾屋企、聖誕Party、朋友聚會，還是交換禮物、裝飾屋企等等，樣樣都和聖誕裝飾有關！但百貨公司的聖誕裝飾選擇較少，價格又高昂，所以記者今次就介紹一條「深水埗聖誕街」，有超過幾百款聖誕裝飾，超多種類款式包括聖誕樹、掛飾、燈飾、擺件、氣球等等應有盡有，保證大家有個超有氣氛的聖誕節！

聖誕樹及裝飾2022｜深水埗成條聖誕街！頭飾/聖誕樹/掛件/氣球樣樣齊

好食玩飛攝

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這條聖誕節限定的「深水埗聖誕街」，位於深水埗福榮街，原本整條街為玩具街，不過只要臨近不同節日，就會化身買到不同裝飾、配件的街道，例如中秋節前就會掛滿不同種類的燈籠，變成「燈籠街」等等。

深水埗聖誕裝飾街兩旁懸掛於半空的聖誕彩條，選擇多到會選擇困難症發作！包括光是聖誕樹、聖誕樹掛飾等，都多得眼花瞭亂，還有各種掛牆掛飾、擺設，落地式擺設等，款式尺寸各不相同，相信要花上大半天才能逛完！

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深水埗聖誕裝飾街聖誕燈飾方面，也有眾多選擇，有聖誕樹燈飾、擺件燈飾、手持式燈飾，大部分以黃燈暖色系為主，形狀有星型、波波型、仙女花型、雪花型等等，無論是掛在天台，還是帶去Party room 或者露營做裝飾，都相當有氣氛！

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買完佈置家中的裝飾，參加聖誕派對當然要連自己也裝飾一下！深水埗聖誕裝飾街當然還有頭飾，包括有頭飾、髮夾、小朋友服飾、手帶、頸巾、聖誕帽、眼鏡等等，絕對可以將自己裝飾得比聖誕樹更搶眼！

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光看各式各樣的聖誕飾物，已經感受到濃濃的聖誕氣氛！如果大家正想裝飾屋企，或者和家人一起扮鬼扮馬，不妨趁週末過來深水埗聖誕裝飾街逛逛吧！

深水埗聖誕裝飾街 詳情

地址：深水埗福榮街69B-95A號、福榮街30D-60號

