港鐵推出免費車程優惠，只要是下載MTR Mobile app、並新登記的用戶，就可以用幾個簡單步驟領取一程免費港鐵車程，遠至上水到迪士尼一樣無問題，超抵！

MTR Mobile app拎免費車程攻略！編輯實試超易拎到 附完整步驟

編輯實試登記程序，真的很簡單，不消數分鐘就完成整個登記流程。編輯今次會一步步教大家如何登記及領取免費車程。

MTR Mobile登記步驟

1. 下載「MTR Mobile」

首先在App Store或Google Play下載「MTR Mobile」，一入到去就會看到「開設MTR Mobile賬戶送免費車程」的版面，按「立即登記」。

在「開設MTR Mobile賬戶送免費車程」的版面按「立即登記」。（圖片來源：MTR Mobile app截圖）

2. 填寫個人資料

然後就要填寫個人資料，記得要填八達通號碼，實體卡或智能手機八達通同樣可以，日後還可以用來乘車自動儲分，再換領其他優惠。

3. 填妥驗證碼

提交好資料後，就會出現選擇用手機短訊或電郵發送驗證碼，輸入好驗證碼，就會出現「成功登記」的畫面。

登入後就可以按「我的獎賞」，再進入「禮品」，就會看到「經數碼服務站領取免費港鐵本地單程車程1次」，就可以隨時到指定港鐵站的數碼服務站領取免費車程，不過要留意一旦領取就要當日緊接之下一個車程使用。

到港鐵站的數碼服務站領取過程

編輯近日亦親身實試過，不管是八達通實體卡或智能電話八達通，都要在使用當日到指定港鐵站的數碼服務站領取。要留意的是港鐵站有兩種白色機，一種是八達通服務站，一種是數碼服務站，要認住數碼服務站的模樣！

港鐵數碼服務站（羅雪盈攝）

在螢幕就會看到「MTR分推廣活動」，就可以輕點入去，然後選擇「兩個步驟領取車程優惠」，就會進入「步驟一：確認領取車程優惠」版面，再按「換領」，頁面就會展示出QR code（二維碼），此時就要打開MTR Mobile app的「我的獎賞」，再進入「禮品」，再在「經數碼服務站領取免費港鐵本地單程車程1次」按「換領」，就可以掃描剛剛數碼服務站螢幕上的QR code（二維碼），就會成功領取當日的免費車程。

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之後就可以如常入閘，出閘時就會發現港鐵閘機螢幕顯示「此程車費$0.0」。不過在這裡提醒，免費港鐵車程並不包括機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士，以及不適用於尖沙咀或尖東站轉綫。

MTR Mobile app優惠

除了免費車程，平日使用MTR Mobile app亦有不少優惠，好像限時推出的搶Coupon活動、玩小遊戲送分等，以及平日用已連結的八達通乘搭港鐵已經會自動儲分，又或是在港鐵商場或車站商店消費都可以儲分，儲起指定獎分可以用來換領不同的禮物，例如現金券、車程優惠、飲品、食品、電子產品等。

MTR Mobile送免費車程

優惠期：即日起至2023年1月31日



備註︰

1. 於推廣期內，以合資格手提電話號碼成功登記MTR Mobile賬戶，即被視為合資格新登記用戶，並可獲得港鐵免費車程（「迎新獎賞」），獎賞會即時存入該賬戶內。



2. 合資格手提電話號碼指過去十二個月內並未登記任何MTR Mobile賬戶的電話號碼。



3. 港鐵免費車程適用於乘搭港鐵乙次(機場快綫、高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）

