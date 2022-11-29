新出4款3D迪士尼Tsum Tsum八達通配飾！Elsa同Olaf/大鼻鋼牙/胡迪

撰文：羅雪盈
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新出4款3D迪士尼Tsum Tsum八達通超可愛！今次一共有4款可愛造型，由8位迪士尼角色組成，有米奇和米妮 、大鼻與鋼牙(Chip and Dale)、《魔雪奇緣》Elsa和Olaf、《反斗奇兵》巴斯光年和胡迪，有兩款為成人版、兩款小童版。

迪士尼Tsum Tsum八達通新出4款配飾！Elsa/Olaf/大鼻鋼牙/胡迪

「迪士尼 Tsum Tsum 3D 八達通配飾」系列今次推出4款，成人版八達通配飾的角色組合分別是米奇和米妮，以及大鼻與鋼牙(Chip and Dale)；而小童版八達通配飾的角色組合是《魔雪奇緣》Elsa和Olaf、《反斗奇兵》巴斯光年和胡迪，全部都好可愛，粉絲記得記下日期，買來收藏！

每款售價為$188，不過當中並不設按金和儲值額。如果有八達通銀包，就可以在11月30日上午10點至12月5日下午5點，使用八達通App優先預訂，就可以免郵費優惠，預訂後將於12月23日起陸續派遞。

每個八達通銀包賬戶每款限購1個。而如果並無使用八達通App，亦可以由12月14日上午7點起，在全線7-Eleven 便利店購買，屆時會公開發售。

迪士尼Tsum Tsum八達通配飾
價錢：每款售價為$188，當中不設按金和儲值額
發售日期：
1. 優先預訂（八達通App）：11月30日上午10點至12月5日下午5點優先預訂，12月23日起陸續派遞
2. 公開發售（7-Eleven）：12月14日上午7點起

3D迪士尼Tsum Tsum八達通配飾可以如何購買？

3D迪士尼Tsum Tsum八達通配飾可以用八達通App優先預訂；也可以在指定便利店購買。

3D迪士尼Tsum Tsum八達通配飾是否4款有齊成人版和小童版？

不是，有2款為成人版八達通配飾，另外2款為小童版八達通配飾。

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