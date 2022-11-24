八達通App限時免費領取14款卡面　鋼鍊/SANRIO/大口仔等14款選擇

八達通App推出更換卡面功能！八達通App首度推出個人化卡面設計，由即日起至2023年1月31日，會於八達通App推出5大系列的卡面設計，包括Sanrio角色系列、鋼之鍊金術師系列、香港人畫香港貓系列等，合共14種款式供大家選擇，大家有興趣就要留意內文喇！

八達通個人化自訂卡面功能登場 鋼鍊/SANRIO/大口仔等14款選擇

八達通官方圖片

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八達通推出各式各樣實體卡外，為慶祝八達通25週年，八達通公司首次推出八達通手機App卡面設計，款式多達14款，其中包括Sanrio、鋼之鍊金術師等卡通人物角色款式，以及邀請了新生代日本及本土藝術家參與設計的款式。

八達通公司同時亦宣布，由即日起至2023年1月31日，大家可於八達通App內，免費領取一張心儀的卡面，大家可趁免費期內快手領取！

八達通App個人化卡面【1】Sanrio 人氣角色系列

今次八達通App推出全新卡面設計，當然不少的人氣Sanrio卡通人物！今次有Hello Kitty以及大口仔打頭陣，非常可愛！

八達通App個人化卡面【2】鋼之鍊金術師系列

鋼之鍊金術師的粉絲們今次都有福！八達通首次推出手機應用程式卡面，特別聯乘人氣日本動漫《鋼之鍊金術師》，卡面以主角愛德華做設計，相當有型！

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八達通App個人化卡面【3】東京人像系列

是次八達通25週年卡面系列，還邀請到多位廣受歡迎的新生代日本藝術家參與設計，包括藝術家Ai Madonna、Aka、Taro Uryu、Takeru Machida等，總共推出了6款不同風格的女生人像卡面設計，喜歡動漫的朋友千萬要留意喇！

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八達通App個人化卡面【4】香港人畫香港貓系列

貓奴們注意，今次由本地藝術家設計的香港貓系列，推出4款可愛貓貓卡面，四款風格不一，有養貓的朋友可以看看有沒有自己主子的卡面設計！

八達通App個人化卡面【5】八達通25週年系列

還有由展能藝術家創作八達通25週年系列卡面，融入了各種本地文化，體現電子支付為生活帶來便利的一面。

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有興趣的朋友只需在八達通App內，點選焦點服務的「八達通卡面商店」，選取喜愛的款式後，再套用新卡面的八達通，之後按領取即可，每人可免費領取一張。

八達通App個人化卡面詳情

推廣日期：即日起至2023年1月31日

領取方法：八達通App >> 焦點服務 >>「八達通卡面商店」

費用：全免（每人限一張）

