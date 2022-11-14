紅磡地膽熱選5大掃街食店！爆餡芒果班戟、啖啖芋泥吐司等$8起

紅磡美食推介，地膽熱選5大掃街食店！今次紅磡地膽帶大家出發去紅磡，尋找紅磡區內的掃街美食選擇，包括關注組力推燒賣、台式吐司啖啖芋泥、木頭車起家老店爆餡芒果班戟等，最平$8就食到！

紅磡美食推介！地膽熱選5大掃街食店！$8起食芒果班戟/芋泥吐司等

記者作為紅磡地膽，平日OT久了，或者星期六日懶得出區，就在紅磡區內隨便填肚，草草了事，意外地發現紅磡美食實在多不勝數，隨便一款都能驚艷街坊。今次要落筆寫掃街系列，就讓我好好整理了一下私藏名單，以及想試好久的食店。

（HK01攝）

紅磡美食推介｜第1站：林記

區區都有間燒賣名店，來到紅磡區，說是林記相信無人有異議，連燒賣關注組都力讚好食。其魚肉燒賣絕對真材實料，粒粒脹卜卜、質感軟滑且富有彈性，魚肉味亦好突出。這亦讓記者想起以往與朋友來吃時，一條細如微塵的魚刺竟然卡在喉嚨內，實際上不影響使用，亦間接證明了林記出品真材實料。

燒賣 $10

推介程度：★★★★★

CP值：★★★★★



地址：紅磡差館里 21 號

時間：星期一至日 13:30 - 21:30



紅磡美食推介｜第2站：你妳

台式芋泥吐司風潮曾經席捲香港，其中曾在荃灣設店的你妳正式當中獲較多迴響的食店。在荃灣店結業之後，你妳於紅磡設外賣店，繼續售賣台式芋泥吐司之餘，店外設有多啦A夢隨意門擺設，相當可愛！

今次記者試的這款肉鬆芋泥吐司，無辜負期待，入面有爆餡芋泥，口感綿滑，味道略甜，配搭鹹香兼併的肉鬆一齊食用，層疊下讓味道及口感都更勝一籌，值得一試。菜單上還有芋泥白兔糖麻糬吐司等特色產品，以及多款台式小食供選擇。

肉鬆芋泥吐司 $45

推介程度：★★★★★

CP值：★★★



地址：紅磡必嘉街103-105號寶石戲院大廈地下L號舖

時間：星期一至日 12:00-21:15



紅磡美食推介｜第3站：美味佳

美味佳憑藉其港式串燒打響名堂，當年是紅磡區內無人不識的串燒名店，其老闆娘身形較圓潤，因此又被街坊以及鄰近的理工大學學生們暱稱為「肥姐串燒」。這間「串燒名店」每晚大排長龍，近年在大沽街新開外賣店分散人流，更方便食客可以一嚐這經典的「紅磡風味」。

記者最推介曾陪伴自己度過無數深夜的深宵名物「蛋炒腸粉」。先將腸粉滾油落鑊，熱後再打上雞蛋，薄薄一層蛋漿在熱鑊裏黏滿腸粉，煎至金黃脆口，上碟時已經倒上甜醬、豉油及麻醬，打開蓋就可以直接享用，唯一要挑剔比較多油，不過在冬天時熱焫焫食入口，絕對是一種奢侈的幸福。

蛋炒腸粉 $16

推介程度：★★★★★

CP值：★★★★



想食串燒的話，大推雞軟骨以及翠玉瓜。烤雞軟骨時火候均勻、時間適中，口味並非近年大熱的鹽燒或孜然味，而使塗上一層蜜糖醬，入口略帶甜；翠玉瓜相當厚切，火候卻把握的相當優秀，並未出現外熟內生的尷尬畫面，反而外焦內軟，配上上面蒜蓉等調味料，入口好有層次及口感。

翠玉瓜 $9

推介程度：★★★★

CP值：★★★★



雞軟骨 $8/串、$14/2串

推介程度：★★★★

CP值：★★★★



地址：紅磡寶其利街53號寶利閣地下1號舖

時間：星期一至六 16:00 - 03:30



紅磡美食推介｜第4站：紅磡雞蛋仔

一場來到紅磡，必定要試試由木頭車起家做到入舖的紅磡雞蛋仔。紅磡雞蛋仔比較樸實無華，其出品的雞蛋仔——包括今次記者試食的特色產品「三色雞蛋仔」較黏口，對比同區起家的媽咪雞蛋仔黯然失色，不過紅磡雞蛋仔卻靠爆餡芒果班戟打出名堂，而且訂價好合理，成為街知巷聞的高CP值掃街小食。

三色雞蛋仔 $22

推介程度：★★★

CP值：★★、



下單時要注意，紅磡雞蛋仔的菜單有好多選擇，其中班戟就可以選淨班戟、芒果班戟以及雜果芒果班戟等。要留意老闆選用的罐頭雜果糖水味較濃郁，如果希望食到新鮮果肉味，記者建議還是選擇芒果班戟比較好。

芒果班戟 $21

推介程度：★★★

CP值：★★★★



地址：紅磡大沽街寶利閣2號舖

時間：星期一至日12:00－20:00 星期四休息



（HK01 攝）

紅磡美食推介｜第5站：陳茶館

最後一站終於坐入舖，正是開業不算久的陳茶館。陳茶館充其量是芋圓界的小師弟，但開業不久已經好評如潮，更有迴響指好味過某「大型連鎖芋圓甜品店」。今次記者試食的是較暢銷的大滿貫燒仙草，特色在於選用奶茶底，入口帶有濃郁茶香味，口味較為清淡，配料包括有仙草、芋圓、珍珠、紅豆。芋圓相當有咬口，紅豆則較甜膩，給予整碗甜品更多風味，是記者頗推介的一款。

大滿貫燒仙草 $35

推介程度：★★★★★

CP值：★★★★★



+ 2

侍應亦推介了另外一款同樣暢銷的單品——黑糖珍寶仙草，選用了黑糖漿底，對比奶茶底的話，實在甜上好幾十分，但並不會淪於死甜，入口啖啖黑糖香。配料方面整體與大滿貫燒仙草幾乎一樣，唯獨紅豆變成小丸子，糯米小丸子口感Q彈，亦無紅豆般甜膩，似乎有陰影湯底味道做出調整，基本上亦是頗推介的一款，主要視乎個人口味。

黑糖珍寶仙草 $35

推介程度：★★★★

CP值：★★★★★



地址：紅磡必嘉街120號黃埔天地第3期百寶坊地下G12號舖

時間：星期一至日 13:00-22:30（星期五六至22:00）

