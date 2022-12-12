Subway再推買1送1超值優惠！筲箕灣Subway為了感謝客人支持，將會再推買1送1優惠，於指定時段購買6吋艇堡、沙律及卷餅，都有買1送1，可以約齊同事朋友開心Share，好抵食！同場加映Subway配料中英對照+落單流程！

Subway買1送1限時優惠！半價歎潛艇堡/沙律/卷餅 即睇落單攻略

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（圖片來源：Subway）

筲箕灣Subway於今日12月12日（星期一）舉行「感謝客戶日」，凡於今日中午12時至晚上9時內前往筲箕灣Subway，購買任何款式的正價6寸潛艇堡、沙律及卷餅，都可以享有買1送1優惠。每人限購1次，附近的打工仔及學生哥可以平歎美食了！

（圖片來源：Subway）

除此之外，Subway日式咖喱潛艇堡即將下架，兩款口味分別是日式咖喱牛扒潛艇堡及日式咖喱雞肉潛艇堡，用上香濃咖喱及即烤麵包，有興趣試的朋友記得把握機會！

（Subway Hong Kong@Facebook）

去Subway怕不懂下單？《好食玩飛》記者為大家整理Subway的下單方法，及所有自選配料的英文名稱，讓大家以後可以大步又自信地步入Subway，選購符合自己口味的潛艇堡！

筲箕灣Subway「感謝客戶日」

優惠日期：2022年12月12日

優惠時段：中午12時至晚上9時

地址：筲箕灣筲箕灣道295-303號譽都地下5A號舖

