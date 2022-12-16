聖誕到會2022｜聖誕外賣11大推介人均$96起！聖誕大餐/火鍋/壽司

聖誕到會2022推介一文睇！這個聖誕到會2022除了有傳統的聖誕套餐外，還有壽喜燒、壽司、泰國菜、火鍋等聖誕到會套餐，適合不同口味的朋友，而這些聖誕到會套餐亦有2人套餐，多至10多人的套餐都有，想兩個人在家中二人世界，或是一大班人柴娃娃過聖誕都一樣沒問題！

聖誕到會2022｜聖誕外賣10大推介人均$96起！聖誕大餐/火鍋/壽司

聖誕到會2022【1】友利冰室X勿當奴 4-5人派對火鍋套餐

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第1個聖誕到會推介就是友利冰室X勿當奴的4至5人派對火鍋套餐，最近天氣轉涼，小團體或一家人過聖誕也很適合打邊爐！這個派對火鍋套餐提供4款可以選，當中有古法黑草羊腩煲套餐、澳洲鮑魚麻辣雞煲套餐、人蔘藥膳花膠雞煲套餐、秘製古法沙嗲湯套餐。4款套餐都會有美國Prime牛板腱、美國天然榖飼梅肉片、特選小食拼盤（包括花枝丸、龍蝦丸、貢丸、枝竹、芝士腸、午餐肉、日本出前一丁）等。

圖片來源：KKday

聖誕到會2022【1】友利冰室X勿當奴 4-5人派對火鍋套餐

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/136246

價錢：$498至$828

送貨時間：10:00am - 12:00nn 或 4:00pm - 9:00pm

送貨注意事項：買滿$800 免費送貨，$800以下需加$100運費，現場支付。送貨服務僅限於香港島、九龍及新界之工業、商業及住宅範圍 （東涌、馬灣、機場、愉景灣 另加$120，現場支付）其他偏遠地區及離島需另行報價。

自取地點：太子始創中心B1樓 B2-6、荔枝角D2 Place二期109號舖、觀塘駿業街56號中海日升中心地下HJK號舖、新蒲崗康強街23號地下



聖誕到會2022【2】IKEA外賣自取套餐（6-8人）

IKEA同樣推出了聖誕到會外賣自取套餐（6-8人份量），當中包括聖誕烤雞、肉丸、松露黑毛豬火腿凱撒沙律、香腸拼盤配番薯條、蔬菜薯餅、牛肋條意粉、栗子忌廉蛋糕，以及有汽蘋果紅果子梳打等。如果套餐不合你胃口，還可以單點餐點！

聖誕到會2022【2】IKEA外賣自取套餐

預訂日期：即日起至12月28日

取貨日期：最遲2023年1月2日

取貨時間：中午12時正至晚上8時

訂購方法：於取貨日期前最少5天（不包括取貨日），親身帶同填好表格及費用，到指定取貨IKEA瑞典餐廳、銅鑼灣分店瑞典美食站或尖沙咀分店瑞典美食站。

價錢：6-8人份量$769



聖誕到會2022【3】厚福わぎゅうや和牛屋：威士忌和牛壽喜燒

如果想兩個人或一家人叫聖誕到會，可以考慮一下威士忌和牛壽喜燒套餐，使用日本吃威士忌粕長大的A5威士忌岩手黑毛和牛、A5北海道和牛，牛匠岩手牛每年只生產1000隻，每月只約有80隻，超珍貴，而吃起來油脂帶有濃郁香味；北海道和牛則肉質鬆軟、油花均勻，套餐可以一次過試勻兩款頂級和牛！套餐還包括了野菜盛盒、自家制壽喜燒汁、日本無菌蛋、烏冬等。只要每日11am前下單，當日就可以送到目的地，超方便，自取更有95折。

聖誕到會2022【3】厚福わぎゅうや和牛屋 - 威士忌和牛壽喜燒

優惠：全單購買滿HK$1,000，即可免運費；葵芳永康工業大廈地面自取95折

查詢：Whatsapp 6266 9892 / 6359 7923

訂購網站：https://wagyuyahaufuk.com/?ref=s0CRrU0wWC_RTu

2-3人套餐$1,299

A5西冷/肉眼北海道黑毛和牛片x8、A5西冷威士忌黑毛和牛片x4、和牛油脂、野菜盛盒、自家制壽喜燒汁1枝、日本無菌蛋2隻、讚岐烏冬1份

4人套餐$1,799

A5西冷/肉眼北海道黑毛和牛片x8、A5西冷威士忌黑毛和牛片x8、和牛油脂、野菜盛盒、自家制壽喜燒汁2枝、日本無菌蛋4隻、讚岐烏冬2份

6人套餐$2,899

A5西冷/肉眼北海道黑毛和牛片x8、A4西冷威士忌黑毛和牛片x8、A5+西冷威士忌黑毛和牛片x8、和牛油脂、野菜盛盒、自家制壽喜燒汁3枝、日本無菌蛋6隻、讚岐烏冬3份

聖誕到會2022【4】銀杏館聖誕到會美食套餐（4-20人）

銀杏館聖誕到會套餐每年都有不少人訂購，當中包括很多餐點，例如煙三文魚凱撒沙律、啫喱糖拼迷你泡芙、可可米米聖誕布甸、芝士煙肉薯蓉、炭燒豬雞串燒配沙嗲汁、燒雞配金巴利汁、秘製和風照燒蘋果豬扒、帶子蝦仁車厘茄煮雜菜、蒜香煙肉南瓜燴長通粉、黑松露野菌炒時蔬等。

聖誕到會2022【4】銀杏館聖誕到會美食套餐

價錢：4-6人套餐$1,388；8-10人套餐$2,388；20人套餐$3,988；滿$5,000以上免收地面交收運費（偏遠地區除外）

供應期：12月1日 至 2023年1月2日（需提前4個工作天預訂）

查詢熱線：8209 3088；WhatsApp落單及查詢：5117 7695



聖誕到會2022【5】婆婆珈琲屋副線：婆婆味覺研究所（4-16人）

開聖誕Party怎可以少了火雞！人氣Cafe婆婆珈琲屋近年新推副線「婆婆味覺研究所」，今年聖誕節都設有4-6人、8-10人、12-16人聖誕到會套餐，聖誕到會套餐包括聖誕野莓烤雞、慢煮意式無骨羊腿、烤藍帶芝士豚肉卷、抹茶巴斯克芝士蛋糕等，可以到觀塘自取或加錢送貨。

聖誕到會2022【5】婆婆珈琲屋副線：婆婆味覺研究所4-16人套餐

自取地點：觀塘興業街14號永興工業大廈6樓C4室

預訂方法：https://www.kkday.com/zh-hk/product/135840

4-6人套餐：自取$1,388、送貨$1,538

8-10人套餐：自取$2,588、送貨$2,738

12-16人套餐：自取$3,688、送貨$3,838



聖誕到會2022【6】丸十派對盛合+自選壽司盛合

丸十都有推出聖誕到會拼盤，當中有吉列雜錦拼盤，內裡包含了唐揚雞、廣島蠔唐提及吉列大蝦，可按人數選擇不同件數；還有丸十卷物盛合多達51件，包括三文魚、油甘魚、帆立貝、赤蝦、魷魚、鰻魚、馬刀貝、明太子沙律、北寄貝沙律、蟹柳卷、炸蝦卷及火炙三文魚卷等。如果想自選喜歡的壽司，亦可選的自選壽司盛合（$298/28 件），可以選12件卷物；亦可自選壽司16件，每款最多選4件，款式包括三文魚、三文魚腩、油甘魚、赤海老、熟蝦、魷魚、帆立貝、馬刀貝、鰻魚、明太子沙律、北寄貝沙律、深海池魚、炙燒左口魚邊、金目鯛、蔥鮪魚蓉。

聖誕到會2022【6】丸十派對盛合+自選壽司盛合

價錢：自選壽司盛合28件$298；吉列雜錦拼盤標準裝10件$228；吉列雜錦拼盤增量裝20件$438；丸十卷物盛合51件$438

優惠：12月20日前預訂及支付全數即可享 9 折早鳥優惠

注意事項：需至少1日前預訂

自取地點：

丸十寿司 日本食堂

地址：旺角亞皆老街 8 號朗豪坊 12 樓 13 號店

電話：3188 0978



丸十日本食堂

地址：葵芳興芳路 223 號新都會廣場 4 樓 484-487 號舖

電話：3702 0021



丸十あぶり牧場

地址：旺角太子道西 192 號旺角新世紀廣場 3 樓 342D 舖

電話：3619 1768



聖誕到會2022【7】city’super 聖誕到會4-20人套餐

city’super都有推出4款聖誕到會套餐，當中有4-6人節日火雞套餐、8-10人家庭樂套餐、8-10人龍蝦盛宴套餐、16-20人歡樂聖誕套餐等，例如節日火雞套餐有豆腐蓉配火雞胸沙律、意式獵人燴火雞胸、烤火雞肉卷拌火雞肉醬、抹茶忌廉蛋卷、有汽白提子汁、100% 蜜柑果汁、薑餅屋製作套裝等。其他套餐內容可以按入相片看。

聖誕到會2022【7】city’super 聖誕到會4-20人套餐

價錢：4-6人節日火雞套餐$1,388；8-10人家庭樂套餐$2,888；8-10人龍蝦盛宴套餐$3,988；16-20人歡樂聖誕套餐$5,288

訂購網址：https://partyset.citysuper.com.hk/collections/2022-deluxe-gourmet-party-set



聖誕到會2022【8】KFC 4款聖誕派對套餐

KFC推出4款聖誕派對套餐，同樣也很適合大家開Party享用，還可以加購芝士火鍋，套餐包括了炸雞、辣汁蘑菇香飯 、格格脆薯塊 (大)/炸洋蔥圈、經典葡撻/Lotus Biscoff焦糖脆餅葡撻、飲品等！

聖誕到會2022【8】KFC 4款聖誕派對套餐詳細內容可以按入連結：

聖誕到會2022【9】爭鮮14款聖誕壽司拼盤

喜歡吃壽司、刺身的朋友，就可以考慮一下爭鮮的聖誕到會壽司刺身拼盤，當中有海鮮壽司、火炙壽司、高級海鮮壽司、各款刺身拼盤等，拼盤價錢大約為由$88至$288不等，屆時可以在分店自取，或用Foodpanda外送服務等。

（圖片來源：爭鮮）

聖誕到會2022【9】爭鮮14款聖誕壽司拼盤

價錢：大約為由$88至$288不等



聖誕到會2022【10】大快活聖誕套餐（3-36人）

如果是公司或同班同學那種大型聖誕聚餐，就可以考慮一下大快活聖誕套餐，人數最少可以3-4人的聖誕到會套餐，多至30-36人，有多種食物之餘，還有甜點，人均大約$110有找，算是個划算之選。

聖誕到會2022【10】大快活聖誕套餐

預訂方法：https://order.fairwood.com.hk/order/store/600002/mode/catering?back=true

3-4人快活套餐$408

煙燻春雞配粟一燒、東南亞小食拼盤、韓式胡麻醬豬頸肉撈烏冬



5-6人東南亞套餐$668

孜然燒豬仔髀配煙肉炒薯仔、東南亞小食拼盤、瑞士雞中翼拼七味雞中翼、韓式胡麻醬豬頸肉撈烏冬



5-6人西式套餐$648

水蜜桃大蝦雜果薯仔沙律、歐陸小食拼盤、北歐肉丸拼雜腸及薯菜、阿活肉醬意粉



10-12人快活套餐$1,488

孜然燒豬仔髀配煙肉炒薯仔、東南亞小食拼盤、泰式檳檸雞鎚拼香辣薯角及春卷、馬來沙嗲雞肉串、三重芝士葡汁焗四蔬、阿活肉醬意粉、韓式胡麻醬豬頸肉撈烏冬 、楊枝甘露布甸



20-24人快活套餐$2,888

孜然燒豬仔髀配煙肉炒薯仔 、原隻燒釀火雞、東南亞小食拼盤、泰式檳檸雞鎚拼香辣薯角及春卷、雜錦三文治 (燒雞+芝士火腿)、馬來沙嗲雞肉串、匈牙利風味焗椰菜肉卷 (微辣)、三重芝士葡汁焗四蔬、三重芝士焗日式咖喱汁海鮮飯、阿活肉醬意粉、韓式胡麻醬豬頸肉撈烏冬、楊枝甘露布甸



30-36人快活套餐$3,938

水蜜桃大蝦雜果薯仔沙律、原隻燒釀火雞、東南亞小食拼盤、歐陸小食拼盤、泰式檳檸雞鎚拼香辣薯角及春卷、馬來沙嗲雞肉串 、雜錦三文治 (燒雞+芝士火腿) 、北歐肉丸拼雜腸及薯菜、匈牙利風味焗椰菜肉卷 (微辣) 、重芝士葡汁焗四蔬、三重芝士焗日式咖喱汁海鮮飯 、阿活咖喱牛腩 (配白飯)、阿活肉醬意粉、韓式胡麻醬豬頸肉撈烏冬 、楊枝甘露布甸、自家製迷你肉桂蘋果批



聖誕到會2022【11】FEAST 6-20人聖誕party到會套餐

FEAST設多款聖誕到會套餐，有聖誕節西式到會套餐 (6-8人)、聖誕西式到會套餐 (10-12人)、節日派對小食到會套餐 (8-10人)、節日派對小食到會套餐 (15-20人)等。聖誕節西式到會套餐 (6-8人)包括主菜3選1: 香草烤火雞伴烤蔬菜、特級燒牛肉伴烤蔬菜、蘋果酒炆豬肋排、聖誕沙律、BBQ醬烤雞翼 、黑松露薯蓉、芝士肉醬千層麵、聖誕布朗尼伴棉花糖、冷泡水果茶等。

聖誕到會2022【11】FEAST 6-20人聖誕party到會套餐

價錢：聖誕節西式到會套餐 (6-8人)$1,980；聖誕西式到會套餐 (10-12人)$3,380；節日派對小食到會套餐 (8-10人)$2,280；節日派對小食到會套餐 (15-20人)$5,380

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/116343

