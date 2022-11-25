KFC首次推出炸雞芝士火鍋套餐！設6大聖誕優惠 仲有焦糖脆餅葡撻
【KFC聖誕優惠】KFC首次推出炸雞芝士火鍋套餐，吃炸雞同時亦可品嘗到芝士火鍋！同時，KFC亦推出了 4 款「聖誕派對套餐」、6種折扣優惠，更有「熱浪香辣脆雞」和「Lotus Biscoff焦糖脆餅葡撻」呢！
KFC新出炸雞芝士火鍋套餐 6大聖誕優惠！仲有焦糖脆餅葡撻
KFC今次供應的「炸雞芝士火鍋」配以車打芝士醬，再放進隨餐附送的KFC陶瓷鍋加熱，就可以將炸雞與薯格沾滿濃厚芝士醬，感受香脆與濃滑的雙重口感。不過要注意，芝士火鍋沒有堂食，只限外賣。
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炸雞芝士火鍋套餐
正價：$448
特別優惠：
訂購時選擇「門市外賣」方式自取套餐並輸入優惠碼 「PICKUP60」，能以優惠價$388購買。
購買方式：於KFC官方網站或應用程式訂購（不設堂食）
供應日期：即日起至另行通知（聖誕限定）
食物及飲品：
1 套炸雞芝士火鍋專用陶瓷鍋 (配芝士醬)
1 個 KFC 環保袋
8 件香辣脆雞
4 件巴辣香雞翼
6 件上校雞寶 4 件經典葡撻 (+$7 升級其中兩件為 Lotus Biscoff 焦糖脆餅葡撻) + 1 客格格脆薯塊 (大)
4 罐百事可樂 (330 毫升) / 七喜(330 毫升)
而除了炸雞芝士火鍋，KFC今個冬日亦新推出了「Lotus Biscoff焦糖脆餅葡撻」和「熱浪香辣脆雞」2個期間限定食品。
KFC的葡撻往來都大受歡迎，而這次是跟一般KFC葡撻不同，期間限定的「Lotus Biscoff焦糖脆餅葡撻」加入了脆香餅乾醬，讓葡撻更加香脆。而KFC這次亦聯乘卡樂B，推出熱浪香辣脆雞，熱浪香辣調味粉加上KFC的香口炸雞，熱浪粉絲可以一試！
4 款「聖誕派對套餐」登場 加$148可以食埋芝士火鍋
除了「炸雞芝士火鍋套餐」，KFC亦趁假期推出4 款「聖誕派對套餐」，滿足不同人數的聚餐。包括供4-6人享用的「經典派對套餐」、供8-10人享用的「滋味派對套餐」、供12-14人享用的「歡樂派對套餐」以及供16-18人享用的「豐盛派對套餐」。只要選購其中1個套餐，即可以用優惠價$148加購芝士火鍋。
聖誕派對套餐【1】經典派對套餐（4-6 人用）
正價：$348
特別價惠：
選購即送 KFC 美食優惠券$500
食品及飲品：
8 件熱浪®香辣脆雞/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞
5 件巴辣香雞翼/炸蝦
6 件上校雞寶配 1 份特製雞寶醬
1 客辣汁蘑菇香飯 (大)
1 客家鄉雞皇飯（大）
4 件經典葡撻/Lotus Biscoff 焦糖脆餅葡撻
4 客馬鈴薯蓉/粟米杯/蜜桃沙律
4 罐百事可樂（330 毫升）/七喜（330 毫升）
聖誕派對套餐【2】滋味派對套餐（8-10 人用）
正價：$688
特別價惠：
選購即送 KFC 美食優惠券$500
食品及飲品：
16 件熱浪®香辣脆雞/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞
10 件巴辣香雞翼/炸蝦
12 件上校雞寶配 2 份特製雞寶醬
2 客辣汁蘑菇香飯 (大)
2 客家鄉雞皇飯（大）
2 客格格脆薯塊 (大)/炸洋蔥圈
8 件經典葡撻/Lotus Biscoff 焦糖脆餅葡撻
8 客馬鈴薯蓉/粟米杯/蜜桃沙律
8 罐百事可樂（330 毫升）/七喜（330 毫升）
聖誕派對套餐【3】歡樂派對套餐（12-14 人用）
正價：$1,008
特別價惠：
選購即送 KFC 美食優惠券 $1,000
食品及飲品：
24 件熱浪®香辣脆雞/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞
16 件巴辣香雞翼/炸蝦
18 件上校雞寶配 2 份特製雞寶醬
3 客辣汁蘑菇香飯 (大)
3 客家鄉雞皇飯（大）
3 客格格脆薯塊 (大)/炸洋蔥圈
12 件經典葡撻/Lotus Biscoff 焦糖脆餅葡撻
12 客馬鈴薯蓉/粟米杯/蜜桃沙律
12 罐百事可樂（330 毫升）/七喜（330 毫升）
聖誕派對套餐【4】豐盛派對套餐（16-18 人用）
正價：$1,328
特別價惠：
選購即送 KFC 美食優惠券 $1,500
食品及飲品：
32 件熱浪®香辣脆雞/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞
20 件巴辣香雞翼/炸蝦
24 件上校雞寶配 2 份特製雞寶醬
4 客辣汁蘑菇香飯 (大)
4 客家鄉雞皇飯（大）
4 客格格脆薯塊 (大)/炸洋蔥圈
16 件經典葡撻/Lotus Biscoff 焦糖脆餅葡撻
16 客馬鈴薯蓉/粟米杯/蜜桃沙律
16 罐百事可樂（330 毫升）/七喜（330 毫升）
臨近假期，KFC更推出聖誕美食6大優惠，部份優惠需要使用KFC官方應用程式，如果想要有折扣，就需要預先下載。
聖誕美食優惠 【1】早鳥優惠 9 折
於 2022年12月15日或之前經KFC官方網站或官方應用程式訂購任何一款「聖誕派對套餐」，可享有9折優惠。
聖誕美食優惠 【2】送高達$1,500 KFC 美食優惠券
於推廣期內惠顧聖誕派對套餐或「炸雞芝士火鍋套餐」，可得到高達$1,500 KFC 美食優惠券，要注意優惠券有效期由 2022年11月24日至 2023年1月20日。
聖誕美食優惠 【3】門店自取優惠
在推廣期，經KFC官方網站或應用程式訂購各「聖誕派對套餐」或「炸雞芝士火鍋套餐」，再選擇「門市外賣」方式自取套餐後，輸入優惠碼「PICKUP60」，就可減$60。
聖誕美食優惠 【4】DBS 信用卡優惠
於推廣期內訂購「滋味派對套餐」、「歡樂派對套餐」、「豐盛派對套餐」或「炸雞芝士火鍋套餐」，再以 DBS 信用卡結帳，輸入優惠碼「DBS60」，可以減$60。
聖誕美食驚喜優惠 【5】KFC官方應用程式及網站優惠
經 KFC官方應用程式及網站訂購「炸雞芝士火鍋套餐」並輸入優惠碼「CHEESY60」，就可以減$60。
聖誕美食驚喜優惠 【6】5倍yuu積分
yuu 會員凡惠顧「炸雞芝士火鍋套餐」或任何「聖誕派對套餐」，就可以得到5倍yuu積分。