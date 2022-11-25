KFC首次推出炸雞芝士火鍋套餐！設6大聖誕優惠　仲有焦糖脆餅葡撻

【KFC聖誕優惠】KFC首次推出炸雞芝士火鍋套餐，吃炸雞同時亦可品嘗到芝士火鍋！同時，KFC亦推出了 4 款「聖誕派對套餐」、6種折扣優惠，更有「熱浪香辣脆雞」和「Lotus Biscoff焦糖脆餅葡撻」呢！

KFC新出炸雞芝士火鍋套餐 6大聖誕優惠！仲有焦糖脆餅葡撻

KFC今次供應的「炸雞芝士火鍋」配以車打芝士醬，再放進隨餐附送的KFC陶瓷鍋加熱，就可以將炸雞與薯格沾滿濃厚芝士醬，感受香脆與濃滑的雙重口感。不過要注意，芝士火鍋沒有堂食，只限外賣。

冬日將至，KFC推出芝士火鍋（圖片來源：KFC）

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炸雞芝士火鍋套餐

正價：$448

特別優惠：

訂購時選擇「門市外賣」方式自取套餐並輸入優惠碼 「PICKUP60」，能以優惠價$388購買。

購買方式：於KFC官方網站或應用程式訂購（不設堂食）

供應日期：即日起至另行通知（聖誕限定）

食物及飲品：

1 套炸雞芝士火鍋專用陶瓷鍋 (配芝士醬)

1 個 KFC 環保袋

8 件香辣脆雞

4 件巴辣香雞翼

6 件上校雞寶 4 件經典葡撻 (+$7 升級其中兩件為 Lotus Biscoff 焦糖脆餅葡撻) + 1 客格格脆薯塊 (大)

4 罐百事可樂 (330 毫升) / 七喜(330 毫升)



而除了炸雞芝士火鍋，KFC今個冬日亦新推出了「Lotus Biscoff焦糖脆餅葡撻」和「熱浪香辣脆雞」2個期間限定食品。

Lotus Biscoff焦糖脆餅葡撻（圖片來源：KFC）

KFC的葡撻往來都大受歡迎，而這次是跟一般KFC葡撻不同，期間限定的「Lotus Biscoff焦糖脆餅葡撻」加入了脆香餅乾醬，讓葡撻更加香脆。而KFC這次亦聯乘卡樂B，推出熱浪香辣脆雞，熱浪香辣調味粉加上KFC的香口炸雞，熱浪粉絲可以一試！

熱浪香辣脆雞（圖片來源：KFC）

4 款「聖誕派對套餐」登場 加$148可以食埋芝士火鍋

除了「炸雞芝士火鍋套餐」，KFC亦趁假期推出4 款「聖誕派對套餐」，滿足不同人數的聚餐。包括供4-6人享用的「經典派對套餐」、供8-10人享用的「滋味派對套餐」、供12-14人享用的「歡樂派對套餐」以及供16-18人享用的「豐盛派對套餐」。只要選購其中1個套餐，即可以用優惠價$148加購芝士火鍋。

聖誕派對套餐【1】經典派對套餐（4-6 人用）

正價：$348

特別價惠：

選購即送 KFC 美食優惠券$500

食品及飲品：

8 件熱浪®香辣脆雞/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞

5 件巴辣香雞翼/炸蝦

6 件上校雞寶配 1 份特製雞寶醬

1 客辣汁蘑菇香飯 (大)

1 客家鄉雞皇飯（大）

4 件經典葡撻/Lotus Biscoff 焦糖脆餅葡撻

4 客馬鈴薯蓉/粟米杯/蜜桃沙律

4 罐百事可樂（330 毫升）/七喜（330 毫升）



聖誕派對套餐【2】滋味派對套餐（8-10 人用）

正價：$688

特別價惠：

選購即送 KFC 美食優惠券$500

食品及飲品：

16 件熱浪®香辣脆雞/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞

10 件巴辣香雞翼/炸蝦

12 件上校雞寶配 2 份特製雞寶醬

2 客辣汁蘑菇香飯 (大)

2 客家鄉雞皇飯（大）

2 客格格脆薯塊 (大)/炸洋蔥圈

8 件經典葡撻/Lotus Biscoff 焦糖脆餅葡撻

8 客馬鈴薯蓉/粟米杯/蜜桃沙律

8 罐百事可樂（330 毫升）/七喜（330 毫升）



聖誕派對套餐【3】歡樂派對套餐（12-14 人用）

正價：$1,008

特別價惠：

選購即送 KFC 美食優惠券 $1,000

食品及飲品：

24 件熱浪®香辣脆雞/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞

16 件巴辣香雞翼/炸蝦

18 件上校雞寶配 2 份特製雞寶醬

3 客辣汁蘑菇香飯 (大)

3 客家鄉雞皇飯（大）

3 客格格脆薯塊 (大)/炸洋蔥圈

12 件經典葡撻/Lotus Biscoff 焦糖脆餅葡撻

12 客馬鈴薯蓉/粟米杯/蜜桃沙律

12 罐百事可樂（330 毫升）/七喜（330 毫升）



聖誕派對套餐【4】豐盛派對套餐（16-18 人用）

正價：$1,328

特別價惠：

選購即送 KFC 美食優惠券 $1,500

食品及飲品：

32 件熱浪®香辣脆雞/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞

20 件巴辣香雞翼/炸蝦

24 件上校雞寶配 2 份特製雞寶醬

4 客辣汁蘑菇香飯 (大)

4 客家鄉雞皇飯（大）

4 客格格脆薯塊 (大)/炸洋蔥圈

16 件經典葡撻/Lotus Biscoff 焦糖脆餅葡撻

16 客馬鈴薯蓉/粟米杯/蜜桃沙律

16 罐百事可樂（330 毫升）/七喜（330 毫升）



臨近假期，KFC更推出聖誕美食6大優惠，部份優惠需要使用KFC官方應用程式，如果想要有折扣，就需要預先下載。

（圖片來源：KFC）

聖誕美食優惠 【1】早鳥優惠 9 折

於 2022年12月15日或之前經KFC官方網站或官方應用程式訂購任何一款「聖誕派對套餐」，可享有9折優惠。

聖誕美食優惠 【2】送高達$1,500 KFC 美食優惠券

於推廣期內惠顧聖誕派對套餐或「炸雞芝士火鍋套餐」，可得到高達$1,500 KFC 美食優惠券，要注意優惠券有效期由 2022年11月24日至 2023年1月20日。

聖誕美食優惠 【3】門店自取優惠

在推廣期，經KFC官方網站或應用程式訂購各「聖誕派對套餐」或「炸雞芝士火鍋套餐」，再選擇「門市外賣」方式自取套餐後，輸入優惠碼「PICKUP60」，就可減$60。

聖誕美食優惠 【4】DBS 信用卡優惠

於推廣期內訂購「滋味派對套餐」、「歡樂派對套餐」、「豐盛派對套餐」或「炸雞芝士火鍋套餐」，再以 DBS 信用卡結帳，輸入優惠碼「DBS60」，可以減$60。

聖誕美食驚喜優惠 【5】KFC官方應用程式及網站優惠

經 KFC官方應用程式及網站訂購「炸雞芝士火鍋套餐」並輸入優惠碼「CHEESY60」，就可以減$60。

聖誕美食驚喜優惠 【6】5倍yuu積分

yuu 會員凡惠顧「炸雞芝士火鍋套餐」或任何「聖誕派對套餐」，就可以得到5倍yuu積分。