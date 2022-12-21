【聖誕優惠】趁聖誕節加上就到新年，是時候為家中添置新床上用品！香港海馬牌推出聖誕限定優惠，橫跨聖誕節、元旦一連多日推出購物優惠，逾百款床上用品低至$69發售，棉被、枕頭、床褥低至4折發售。

海馬牌聖誕優惠低至4折！枕頭/棉被/床褥最平$69起｜附4大推介

一年容易又聖誕，想趁聖誕節加上新年送一份貼心的禮物給自己和屋企人，就要把握機會啦！香港海馬牌推出聖誕優惠低至4折，多款床上用品及傢俬低至$69發售，包括床褥、枕頭、床架、衣櫃、梳化，相當抵買！

海馬牌優惠【1】皇牌珊瑚枕 65折 （$69）

珊瑚枕選用海馬褥，富有彈性，設有頸椎型同傳統型，以及不同高度可供選擇，承托力強，對保護頸椎健康有所幫助，聖誕優惠65折後，驚喜價僅售$69！

海馬牌優惠【1】珊瑚枕 65折 （$69）（圖片來源：海馬牌）

海馬牌優惠【2】軒琴居漲氣記憶枕 4折（$175）

二百元有找！舒適記憶綿

軒琴居漲氣記憶枕選用漲氣記憶棉，可以根據切合每個人頸部特徵，塑造出個人化的枕頭形狀，有效保護頸部健康，舒緩上班一族因長期坐姿不良造成的頸部痛楚。正價超過$400，現軒琴居漲氣記憶枕特價二百有找，僅售$175。

海馬牌優惠【2】軒琴居漲氣記憶枕 4折（$175）（圖片來源：海馬牌）

海馬牌優惠【3】軒琴居三摺床褥（30"X72"X3"） 65折（$459）

一床兩硬度！方便易收納

香港人講求善用空間，選擇家居用品都一定選擇容易收納、方便搬運的產品。而三摺床褥可以輕鬆折疊，節省收納空間之餘，兩面硬度不一樣，一面硬身、一面軟硬適中，適合不同用家，65折後售$459。

海馬牌優惠【3】三摺床褥65折（$459）（圖片來源：海馬牌）

海馬牌優惠【4】海馬牌棉被 $167起

防潮乾爽！可選擇厚度

這款特質棉被選用抗菌材料，分別有厚、中、薄三個厚度，還有單人被及雙人被兩個版本，適合不同需要的朋友在不同季節使用。值得一提的是中厚及厚身棉被， 均附有全棉被袋可拆洗，另外角位更有扣鈕式安全扣，換棉被方便之餘，棉芯更不易移位，相當貼心！

海馬牌聖誕優惠由即日起開始舉行，優惠期橫跨聖誕節及元旦，至另行通知為止。特價商品數量有限，售完即止，有興趣就要把握機會，去海馬專門店及網店了解詳情喇！

海馬牌聖誕優惠

日期：即日起至另行通知

地點：銅鑼灣皇室堡12樓1206-1207號舖

