聖誕優惠｜養生茶飲湯包熱賣精選—花膠響螺雞湯4件8折！

冬天是滋陰進補的季節，坊間有許多不同種類的健康茶飲以及養生補湯，並已事先為大家配備好材料甚至烹煮完成，可以輕鬆地簡單沖泡或加熱就享受到養生的成果！小編本期為大家介紹本週熱賣的養生茶飲以及滋潤湯包給工作繁忙的您，更附贈01讀者專屬優惠，可以喺呢個聖誕買到平靚正的健康產品，送禮自用都相宜！



採用正宗原條花膠筒

moonwell®️湯包 【花膠響螺椰子白雞湯】

．買4件8折！香濃美味的養生中醫食療配方燉湯，採用正宗原條花膠筒，不腥不潺不溶化又有厚度，絕非坊間花膠碎粒。為你省卻浸發花膠逾10小時及氽水繁複程序，讓你隨時補充滿滿的骨膠原和純天然的海洋蛋白質。配以響螺和椰子等滋陰潤肺、除燥清熱的成分，從今開始享用美味的花膠補品吧！



■商品名稱：moonwell®️湯包 【花膠響螺椰子白雞湯】

■價格：一件$89，買4件8折 $284 （最多可用積分照價再減 $142現金）

每款湯包都對身體有着不同的養生功效

moonwell®️湯包 【01讀者專屬優惠】養生食療套裝

．moonwell®️ 是現代養生品牌產品，致力成為最符合亞洲體質的現代化全方位健康必需品專家。涵蓋多個養生產品系列，包含食療燉湯（常溫湯包）、養生花茶及健康新零食等等。養生食療套裝可以在以下款式中任選三款湯包，每款湯包都對身體有着不同的養生功效。



【西洋菜陳腎豬橫脷湯】下火清熱和潤肺

【胡椒豬肚豬展湯】健脾暖胃

【木瓜雪耳豬展湯】養顏美體

【姬松茸猴頭菇茶樹菇雞湯】有助抗衰老抗氧化

【杏汁白肺湯】滋陰養顏

【章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯】女士滋補美容，男士亦可保健

■商品名稱：moonwell®️湯包 【花膠響螺椰子白雞湯】

■價格：$175 （最多可用積分照價再減 $87現金）

尚膳房 健脾益胃湯有補益心脾以及養心安神的功效

尚膳房 健脾益胃湯（自煮裝 1 包—2人份量/包）

．尚膳房 健脾益胃湯有補益心脾以及養心安神的功效，材料包內有猴頭菇、白蓮子、百合、淮山、玉竹、圓肉。煮法十分方便，只需先將所有藥材洗淨後用適量清水浸泡30分鐘，豬腱或瘦肉(8兩)汆水備用；再將所有藥材放入煲內，用武火煮沸，煮沸後加入豬腱或瘦肉，轉用文火，再煮約2小時，最後加入適量食鹽調味，即可飲用。



■商品名稱：尚膳房 健脾益胃湯（自煮裝 1 包—2人份量/包）

■價格：$60 （最多可用積分照價再減 $30現金）

小青柑上的白霜是因為新鮮生果在曬乾的過程，果肉的果糖及葡萄糖滲出果皮表皮形成一層果霜

[2022聖誕優惠] Ozen 生活館 新會小青柑

．小青柑上的白霜是因為新鮮生果在曬乾的過程，水份逐漸蒸發，果肉的果糖及葡萄糖滲出果皮表皮形成一層果霜，白霜就是柑皮在乾燥過程中的柑油結晶。果茶香氣四溢，湯色橙紅透亮，味道濃郁甘甜。沖泡上建議放入1個茶粒於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。加蓋燜泡，效果更好。



■商品名稱：Ozen 生活館 新會小青柑

■價格：$144 （最多可用積分照價再減 $72現金）

Ozen生活館 祛濕紅豆芡實薏米茶-三角茶包

Ozen生活館 祛濕紅豆芡實薏米茶-三角茶包

紅豆芡實薏米茶性味：甘丶平，有助補血、去水腫、補脾益氣、美白嫩膚、利尿、清熱排毒、降血脂、潤腸通便等。

■商品名稱：Ozen生活館 祛濕紅豆芡實薏米茶-三角茶包

■價格：$40 （最多可用積分照價再減 $20現金）

Ozen 生活館 糯香熟普洱龍珠茶

Ozen 生活館 糯香熟普洱龍珠茶

糯香熟普洱龍珠茶以2年糯米百花嶺茶葉製成，糯米香葉與熟普洱，手工捏制而成。茶湯色紅潤透亮，入口順滑甜糯，回甘醇厚，久經耐泡。沖泡方式簡單，放入1個茶粒於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以了。

■商品名稱：Ozen 生活館 糯香熟普洱龍珠茶

■價格：$176 （最多可用積分照價再減 $88現金）

以老薑絲製成的三角茶包

Ozen生活館 薑絲茶

．以老薑絲製成的三角茶包，方便沖泡，豐薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸。熱飲可約300cc熱水沖泡，而冷飲用約300cc熱水沖泡，放置冰箱即可。

■商品名稱：Ozen生活館 薑絲茶

■價格：$70 （最多可用積分照價再減 $35現金）

材料以黑糖、枸杞並每粒獨立包裝製成

Ozen 生活館 黑糖枸杞

．材料以黑糖、枸杞並每粒獨立包裝製成，低熱量並可調整體質，有明目安神、生津止渴、改善睡眠以及增強免疫力的功效。



■商品名稱：Ozen 生活館 黑糖枸杞

■價格：$70 （最多可用積分照價再減 $35現金）

冰糖蜂蜜菊花真材實料

Ozen 生活館 冰糖蜂蜜菊花

．冰糖蜂蜜菊花真材實料，加入蜂蜜適合加班捱夜，以及愛食火鍋丶辛辣的人士飲用，約400cc熱水沖泡即可，冷飲可約400cc熱水沖泡，放置冰箱即可。



■商品名稱：Ozen 生活館 冰糖蜂蜜菊花

■價格：$70 （最多可用積分照價再減 $35現金）

每天喝一杯，睡到自然醒

Ozen 生活館 晚安茶-三角茶包

．每天喝一杯，睡到自然醒，給你輕鬆好睡眠！晚安茶使用低溫烘焙制作技術，有改善睡眠質素以及幫忙容易入睡。成分包括桂圓、酸棗仁、百合、茯苓、杞子、桑椹、菊花、玫瑰等等。放入1個茶包於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。加蓋燜泡，效果更好。



■商品名稱：Ozen 生活館 晚安茶-三角茶包

■價格：$60 （最多可用積分照價再減 $30現金）