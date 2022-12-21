AEON周三優惠日最平$3｜火鍋配料$7起！新潟產彩華蛋平均$19盒

【AEON優惠】臨近冬至，AEON再次推出「周三新鮮日 」及「冬至新鮮加推」優惠，多款火鍋配料、醬料、零食及飲品皆以折扣發售，火鍋配料最平$7起！最平零食$3就買到！同場更有AEON獨家供應、產自日本新潟的彩華蛋，以及斯里蘭卡出產的急凍螺頭！適合大家預備冬至飯時選購！

AEON周三優惠日｜ 火鍋配料$7起 獨家發售新潟產彩華蛋

AEON周三新鮮日繼續有多款產品減價發售，多款零食、急凍食品、蔬果、飲品低至$3起。冬至將近，超過40款人氣商品有優惠！

（圖片來源：AEON）

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4lAEON周三新鮮日期間，多款零食、飲品及新鮮食材以特價發售，其中充滿冬日圖案的韓國樂天PEPERO聖誕特別版百力滋、維他日式桃茶、都樂菠蘿粒只售$5！另外還有低至$3的商品，包括麻油味出前一丁薯片、檸檬味樂怡仙地。

此外，在香港愈來愈受歡迎日本雞蛋也有優惠！AEON引入新潟產的彩華蛋，$38有2盒，平均每盒$19！

（圖片來源：AEON）

隨著本港氣溫轉低，不少人會跟親友圍爐取暖、同吃火鍋。AEON多款火鍋配料、醬料都以低價出售！中國青椰菜、中國旺菜、四海八爪魚丸及波蘭豬腩均分別只需$7、$8、$10及$28。斯里蘭卡螺頭與中國冰鮮農場雞亦僅以$99及$42.9發售！

（圖片來源：AEON）

AEON 周三新鮮日及 「冬至新鮮加推」

時間：11月20日（星期二）18:00 至11月21日（星期三）



參與分店：

1. AEON 荔枝角店

地址：九龍深盛路8號碧海藍天地下至二樓

2. AEON 大窩口店

地址：新界荃灣荃華街3號悅來坊B2 - B3

3. AEON 九龍灣店

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox一樓1至18、24至46號舖及二樓1至23、35至58號舖

4. AEON 九龍城店

地址：九龍城賈炳達道128號KCP九龍城廣場2樓至3樓全層及4樓部份

5. AEON 將軍澳店

地址：香港新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二層2-021至2-066號舖及部份公眾走廊

6. AEON SUPERMARKET尖沙咀店

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The One LG1 & LG2



*優惠只涵蓋部份乾貨。

