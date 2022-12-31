4大除夕倒數活動｜幻彩詠香江加強版煙火匯演！灣仔巨型倒數時鐘

香港旅遊發展局將於12月31日晚上舉行「香港跨年倒數」，跟大家一起倒數迎接2023年的來臨。今次有多個活動，當中有「幻彩詠香江」加強版煙火匯演、灣仔會展巨型倒數時鐘、國際青年鋼琴家牛牛（張勝量）、屢獲世界冠軍的香港花式跳繩會及本地著名鼓樂團「激鼓」表演，以下還會附有直播連結！

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旅發局4大除夕倒數活動

除夕倒數跨年活動【1】文藝及體育表演

除夕當晚打頭陣的就是大家可以透過網上直播觀看的文藝及體育表演，由國際青年鋼琴家牛牛（張勝量）、獲得世界冠軍的香港花式跳繩會，以及曾於多項國際大型活動參與演出的本地著名鼓樂團「激鼓」輪流演出，跟大家一起準備迎接2023年。

文藝及體育表演時間：12月31日23:45起

除夕倒數跨年活動【2】預熱倒數動畫

而大家亦可以以直播觀看倒數動畫，這個預熱倒數動畫由擊鼓、火舞、音樂演奏等交織而成，展示香港的動感和多樣化，跟觀看直播的觀眾一同熱身，預備倒數元旦到來。

預熱倒數動畫 (概念圖片) (圖片來源：旅發局）

預熱倒數動畫 時間：12月31日23:58起

除夕倒數跨年活動【3】灣仔會展巨型倒數時鐘

而除夕倒數跨年活動設有灣仔會展巨型倒數時鐘，當踏入2022年的最後半分鐘，巨型倒數時鐘會在香港會議展覽中心的玻璃幕牆出現，跟在維港兩旁的市民倒數，迎接2023年的來臨。

灣仔會展巨型倒數時鐘 時間：12月31日23:59:30起

除夕倒數跨年活動【4】「幻彩詠香江」加強版煙火匯演

今年除夕倒數跨年活動有歷時10分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火匯演，大家可以在維港沿岸欣賞！到時港島沿岸的建築樓頂也將會綻放煙火，再配以激光及射燈，加上身披色彩繽紛燈帶的天星小輪，會隨著音樂在維港展示。會展外牆亦會同步顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕

「幻彩詠香江」加強版煙火匯演

時間：2023年1月1日00:00起



旅發局4大除夕倒數活動

日期：2022年12月31日至2023年1月1日凌晨

時間：23:45 - 00:10



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