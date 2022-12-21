聖誕燈飾2022港九新界一次過睇，接近25大推介！當然少不了尖沙咀燈飾、海港城、利東街、迪士尼，還有荃灣超浪漫紫色漫天燈海、布甸狗、離島鐘樓燈飾等等，總有一個聖誕燈飾在左近！

聖誕燈飾2022港九新界逾20大推介！迪士尼/紫色燈海/離島鐘樓燈飾

聖誕燈飾2022【1】迪士尼聖誕燈飾

每年聖誕節，迪士尼的聖誕燈飾都備受注目，今年也不例外，除了有深受歡迎的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」、「迪士尼星夢光影之旅」夜間城堡匯演外，迪士尼樂園每處都充滿超美的聖誕燈飾及裝飾，入園記得要瘋狂拍照留念！

聖誕燈飾2022【1】迪士尼聖誕燈飾

日期：由即日起至2023年1月2日

地點：香港迪士尼樂園



聖誕燈飾2022【2】愉景灣超美歐式鐘樓燈飾

愉景灣於今個聖誕會改造鐘樓為10米高的巨型聖誕樹，早前更舉行了聖誕亮燈儀式，還有聖誕巡遊、歌舞表演及浪漫飄雪等活動，超有聖誕氣氛！愉景灣會於12月的每個星期六及日都設有「夢幻冬日飄雪」，讓大家一邊欣賞海景，一邊感受飄雪。

聖誕燈飾2022【2】愉景灣超美歐式鐘樓燈飾

「聖誕歐陸小鎮」裝飾

日期：即日境至2023年1月2日

地點：愉景廣場、愉景北商場及D’Deck



夢幻冬日飄雪

日期：12月3-4、10-11、17-18、24-26及31日

地點：愉景北廣場



聖誕燈飾2022【3-9】7大海濱長廊變身聖誕打卡位

全港7個海濱長廊將會化身成聖誕光影舞台，設置多項超有聖誕氣氛的聖誕裝置，有11米高聖誕樹、七彩字母聖誕樹、巨型聖誕水晶球等，港島新界都有份，包括灣仔海濱長廊、荃灣海濱長廊、堅尼地城卑路乍灣海濱長廊等！

聖誕燈飾2022【3-9】前往方法及詳情：

聖誕燈飾2022【10】荃灣一大片紫色燈海

荃灣聖誕燈飾在半空中掛滿了垂下的紫色燈飾，跟《鬼滅之刃》及日本櫪木縣足利花卉公園的紫藤燈光花海有幾分相似呢！馬路半空掛滿了一串串的紫色燈飾，抬頭一看如滿天紫色燈海；而在馬路中央則佈置成充滿聖誕氣氛的燈飾，當中有聖誕樹、聖誕禮物、雪花等圖案的燈飾，為荃灣帶來滿滿的聖誕感覺！

聖誕燈飾2022【10】荃灣一大片紫色燈海前往方法及詳情：

聖誕燈飾2022【11】聖誕燈飾星光隧道+珍寶聖誕樹

東薈城除了設有聖誕市集外，還有6米「珍寶星光隧道」，超過600百顆小燈泡同時亮起，再加上由近30粒經典巨型珍寶珠組成的6米高「珍寶聖誕樹」，聳立在廣場中央，環狀燈海點亮全場超夢幻！

聖誕燈飾2022【11】東薈城聖誕燈飾星光隧道+珍寶聖誕樹

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場

日期：2022年12月9-27日

時間：每日12nn-7pm



聖誕燈飾2022【12】上水星光之路+天使雪の屋

上水廣場今年也有聖誕燈飾！今年為「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」主題，除了有粉炫光影隧道外，還有戶外的天使雪の屋，七彩雪花掛滿小屋上空，更在戶外花園設星光之路，牆上掛滿了發光燈泡，特別浪漫！

聖誕燈飾2022【12】上水星光之路+天使雪の屋

日期：即日起至2023年1月2日

地點：上水廣場



聖誕燈飾2022【13】葵芳布甸狗聖誕燈飾

葵芳設有聖誕裝置「漫遊太空之甸」奇幻之旅，而場內設5大戶外聖誕燈飾，包括超巨型5米高布甸號火箭發射站、5米高「星際探測基地」、13米長「漫星花院」、光影遊園以及以霓虹燈和紫色花打造的霓虹星光牆等。

聖誕燈飾2022【13】葵芳布甸狗聖誕燈飾

日期：即日起至2023年

活動時間： 上午 10 時 – 晚上 10 時

地點： 新都會廣場 L3、L4 露天廣場及 L5 空中花園



聖誕燈飾2022【14-15】海港城聖誕燈飾 - 獨角獸樂園+DIOR聖誕燈飾

海港城將海運大廈露天廣場打造成閃亮「旋轉獨角獸樂園海港城燈飾」，有4隻可愛的獨角獸進駐現場，必前往獨角獸宮殿，必打卡10米高聖誕樹及夢幻天梯。

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Dior由11月19日起於尖沙咀海港城的「海運觀點」內，推出另外一個節日裝置，設計來自羅馬藝術家Pietro Ruffo筆下的Rêve d’Infini圖案，玫瑰風圖、花卉、塞維利亞繩結及格言「Spread your wings and dream of infinity」，組合而成高達10米、生動立體的裝飾。

（圖片來源：Dior）

聖誕燈飾2022【14-15】海港城聖誕燈飾 - 獨角獸樂園地址及詳情：

聖誕燈飾2022【16】尖東聖誕燈飾2022！掛滿雪花燈飾

今年尖東燈飾設有9大打卡位，分別有麼地里燈海、尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米巨型LED幕牆、帝苑酒店、南洋中心外牆、永安廣場、千禧新世界香港酒店、九龍香格里拉、富豪九龍酒店、海景嘉福洲際酒店等，全部都有不同的尖沙咀聖誕燈飾主題！

（圖片來源：官方）

聖誕燈飾2022【16】尖東聖誕燈飾2022！掛滿雪花燈飾地址及詳情：

聖誕燈飾2022【17】中環街市燈飾

中環街市除了有兩大主題聖誕市集，在露天地方亦掛上充滿聖誕氣氛的聖誕圖案燈飾，在指定時段更會營造冬日漫天飛雪，讓大家猶如置身雪國之中，在香港也能感受白色聖誕。

（圖片來源：官方）

聖誕燈飾2022【17】中環街市燈飾

聖誕飄雪冬日體驗

日期:2022年12月22日 至 31日

時間:下午5時 至 晚上10時(每小時一節,每節10分鐘)



聖誕燈飾2022【18】元朗如極光的燈飾

元朗由11月19日至2023年1月2日，將打造佔地近2,500平方呎大型聖誕打卡場地，設6大雪國小鎮打卡位，包括超靚「閃炫玻璃屋」，另外可以途經飾以近2萬顆小燈泡的「雙色夢之森」，探訪「雪人觀星席」、小樹屋「炫白情人樹」，更有6米高巨型「聖誕星光塔」，沿路經過歐式街燈更可找到歐陸雪山小屋！

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更提供「極光體驗館」，超萌雪人將會於近10呎高聖誕樹，以及發光聖誕禮物盒前向大家招手，非常可愛趣致，同時可以感受到滿滿 北歐式浪漫氣氛！

聖誕燈飾2022【18】YOHO MALL 「雪影極幻森林」詳情

地點：YOHO MALL（I期）中庭及YOHO MALL（II期）中庭

日期：2022年11月19日至2023年1月2日

時間：10:00 - 22:00



聖誕燈飾2022【19】灣仔巨型Disco鏡面球+燈海

全港最巨型耀眼Disco鏡面球，直徑足足有7米，重現復古的士高經典，好有70年代風情之餘，配合舞台燈光設計，不斷閃爍更好有節日燈光效果。而街道上方亦設有黃、紅燈海，一抬頭就會看到漫天燈飾。

聖誕燈飾2022【19】灣仔巨型Disco鏡面球+燈海地址及詳情：

聖誕燈飾2022【20】尖沙咀維港戶外溜冰場+金色燈飾

尖沙咀商場設有聖誕主題工作坊、特色金光燈飾、夢幻旋轉木馬等，而另外商場特設了聖誕村市集，包括多款限量版產品和節日套裝等，而最令人矚目的就是首個維港戶外溜冰場！

（官方示意圖）

聖誕好去處2022【20】尖沙咀維港戶外溜冰場+金色燈飾地址及詳情：

聖誕燈飾2022【21】利園 可愛小精靈打卡+聲光迴廊

利園一期今年設置「聖誕聲光迴廊」主題裝置，其中包括可愛小精靈Raphael（Raphael Gnome）和木琴小精靈（Xylophonist Gnome），大家可以於迴廊的五彩繽紛的聖誕燈光陣中打卡，伴隨聖誕樂曲於背景演奏，每30分鐘就會上演聲光巡演，聖誕氣氛甚濃！

聖誕燈飾2022【21】利園區「Gnomes Orchestra」聲光遊樂園 詳情

地點：希慎廣場一樓中庭及地面啓超道入口、利舞臺廣場地面、利園一期地面及中庭

日期：即日起至2023年1月2日

時間：11:00 - 21:00



聖誕燈飾2022【22-23】沙田逾2萬呎星光花園聖誕燈飾

過百萬顆燈泡構成「星河映湖」、草泥馬夾道相迎的「紫醉星橋」及感受被群花簇擁的浪漫「玫瑰花園」，以及4米透明星空帳篷，並以田園野外、藍光星空及紫迷花海為主題。

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新城市廣場亦會推出草泥馬限定共賞雪景，設置3個不同主題的全透明星空帳篷（新城市廣場1期3樓戶外平台），市民可以於聖誕節12月24至26日，在4米巨型水晶球欣賞漫天飄雪。

此外，HomeSquare由12月起，亦將推出草泥馬聖誕小鎮，搭建一個6米高巨型「水晶居庭」予市民打卡，非常溫馨，大家不要錯過！

聖誕燈飾2022【22-23】新城市廣場/HomeSquare 聖誕草泥馬 詳情

開放日期：

即日起至2023年1月2日

即日起至2023年2月14日（7樓星光花園及3樓戶外平台）

開放時間：12:00 - 22:00

開放地點：新城市廣場1樓羅馬園型獻技場、7樓星光花園、3樓戶外平台及 HomeSquare 1樓中庭



聖誕燈飾2022【24】大埔10米高華麗聖誕樹+浪漫飄雪玻璃屋

大埔戶外除了設置10米高的華麗聖誕樹，餐廳外亦已掛上超可愛的爬牆聖誕老人，相當鬼馬，同場更有浪漫飄雪玻璃屋供打卡！

聖誕燈飾2022【24】大埔10米高華麗聖誕樹+浪漫飄雪玻璃屋地址及詳情：