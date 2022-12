聖誕燈飾2022港九新界一次過睇,接近25大推介!當然少不了尖沙咀燈飾、海港城、利東街、迪士尼,還有荃灣超浪漫紫色漫天燈海、布甸狗、離島鐘樓燈飾等等,總有一個聖誕燈飾在左近!

聖誕燈飾2022港九新界逾20大推介!迪士尼/紫色燈海/離島鐘樓燈飾

聖誕燈飾2022【1】迪士尼聖誕燈飾

每年聖誕節,迪士尼的聖誕燈飾都備受注目,今年也不例外,除了有深受歡迎的「夢想成真聖誕樹亮燈禮」、「迪士尼星夢光影之旅」夜間城堡匯演外,迪士尼樂園每處都充滿超美的聖誕燈飾及裝飾,入園記得要瘋狂拍照留念!

聖誕燈飾2022【1】迪士尼聖誕燈飾

日期:由即日起至2023年1月2日

地點:香港迪士尼樂園



聖誕燈飾2022【2】愉景灣超美歐式鐘樓燈飾

愉景灣於今個聖誕會改造鐘樓為10米高的巨型聖誕樹,早前更舉行了聖誕亮燈儀式,還有聖誕巡遊、歌舞表演及浪漫飄雪等活動,超有聖誕氣氛!愉景灣會於12月的每個星期六及日都設有「夢幻冬日飄雪」,讓大家一邊欣賞海景,一邊感受飄雪。

聖誕燈飾2022【2】愉景灣超美歐式鐘樓燈飾

「聖誕歐陸小鎮」裝飾

日期:即日境至2023年1月2日

地點:愉景廣場、愉景北商場及D’Deck



夢幻冬日飄雪

日期:12月3-4、10-11、17-18、24-26及31日

地點:愉景北廣場



聖誕燈飾2022【3-9】7大海濱長廊變身聖誕打卡位

全港7個海濱長廊將會化身成聖誕光影舞台,設置多項超有聖誕氣氛的聖誕裝置,有11米高聖誕樹、七彩字母聖誕樹、巨型聖誕水晶球等,港島新界都有份,包括灣仔海濱長廊、荃灣海濱長廊、堅尼地城卑路乍灣海濱長廊等!

聖誕燈飾2022【3-9】前往方法及詳情:

聖誕燈飾2022【10】荃灣一大片紫色燈海

荃灣聖誕燈飾在半空中掛滿了垂下的紫色燈飾,跟《鬼滅之刃》及日本櫪木縣足利花卉公園的紫藤燈光花海有幾分相似呢!馬路半空掛滿了一串串的紫色燈飾,抬頭一看如滿天紫色燈海;而在馬路中央則佈置成充滿聖誕氣氛的燈飾,當中有聖誕樹、聖誕禮物、雪花等圖案的燈飾,為荃灣帶來滿滿的聖誕感覺!

聖誕燈飾2022【10】荃灣一大片紫色燈海前往方法及詳情:

聖誕燈飾2022【11】聖誕燈飾星光隧道+珍寶聖誕樹

東薈城除了設有聖誕市集外,還有6米「珍寶星光隧道」,超過600百顆小燈泡同時亮起,再加上由近30粒經典巨型珍寶珠組成的6米高「珍寶聖誕樹」,聳立在廣場中央,環狀燈海點亮全場超夢幻!

聖誕燈飾2022【11】東薈城聖誕燈飾星光隧道+珍寶聖誕樹

地點:東薈城名店倉四樓平台廣場

日期:2022年12月9-27日

時間:每日12nn-7pm



聖誕燈飾2022【12】上水星光之路+天使雪の屋

上水廣場今年也有聖誕燈飾!今年為「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」主題,除了有粉炫光影隧道外,還有戶外的天使雪の屋,七彩雪花掛滿小屋上空,更在戶外花園設星光之路,牆上掛滿了發光燈泡,特別浪漫!

聖誕燈飾2022【12】上水星光之路+天使雪の屋

日期:即日起至2023年1月2日

地點:上水廣場



聖誕燈飾2022【13】葵芳布甸狗聖誕燈飾

葵芳設有聖誕裝置「漫遊太空之甸」奇幻之旅,而場內設5大戶外聖誕燈飾,包括超巨型5米高布甸號火箭發射站、5米高「星際探測基地」、13米長「漫星花院」、光影遊園以及以霓虹燈和紫色花打造的霓虹星光牆等。

聖誕燈飾2022【13】葵芳布甸狗聖誕燈飾

日期:即日起至2023年

活動時間: 上午 10 時 – 晚上 10 時

地點: 新都會廣場 L3、L4 露天廣場及 L5 空中花園



聖誕燈飾2022【14-15】海港城聖誕燈飾 - 獨角獸樂園+DIOR聖誕燈飾

海港城將海運大廈露天廣場打造成閃亮「旋轉獨角獸樂園海港城燈飾」,有4隻可愛的獨角獸進駐現場,必前往獨角獸宮殿,必打卡10米高聖誕樹及夢幻天梯。

+ 15

Dior由11月19日起於尖沙咀海港城的「海運觀點」內,推出另外一個節日裝置,設計來自羅馬藝術家Pietro Ruffo筆下的Rêve d’Infini圖案,玫瑰風圖、花卉、塞維利亞繩結及格言「Spread your wings and dream of infinity」,組合而成高達10米、生動立體的裝飾。

(圖片來源:Dior)

聖誕燈飾2022【14-15】海港城聖誕燈飾 - 獨角獸樂園地址及詳情:

聖誕燈飾2022【16】尖東聖誕燈飾2022!掛滿雪花燈飾

今年尖東燈飾設有9大打卡位,分別有麼地里燈海、尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米巨型LED幕牆、帝苑酒店、南洋中心外牆、永安廣場、千禧新世界香港酒店、九龍香格里拉、富豪九龍酒店、海景嘉福洲際酒店等,全部都有不同的尖沙咀聖誕燈飾主題!

(圖片來源:官方)

聖誕燈飾2022【16】尖東聖誕燈飾2022!掛滿雪花燈飾地址及詳情:

聖誕燈飾2022【17】中環街市燈飾

中環街市除了有兩大主題聖誕市集,在露天地方亦掛上充滿聖誕氣氛的聖誕圖案燈飾,在指定時段更會營造冬日漫天飛雪,讓大家猶如置身雪國之中,在香港也能感受白色聖誕。

(圖片來源:官方)

聖誕燈飾2022【17】中環街市燈飾

聖誕飄雪冬日體驗

日期:2022年12月22日 至 31日

時間:下午5時 至 晚上10時(每小時一節,每節10分鐘)



聖誕燈飾2022【18】元朗如極光的燈飾

元朗由11月19日至2023年1月2日,將打造佔地近2,500平方呎大型聖誕打卡場地,設6大雪國小鎮打卡位,包括超靚「閃炫玻璃屋」,另外可以途經飾以近2萬顆小燈泡的「雙色夢之森」,探訪「雪人觀星席」、小樹屋「炫白情人樹」,更有6米高巨型「聖誕星光塔」,沿路經過歐式街燈更可找到歐陸雪山小屋!

+ 1

更提供「極光體驗館」,超萌雪人將會於近10呎高聖誕樹,以及發光聖誕禮物盒前向大家招手,非常可愛趣致,同時可以感受到滿滿 北歐式浪漫氣氛!

聖誕燈飾2022【18】YOHO MALL 「雪影極幻森林」詳情

地點:YOHO MALL(I期)中庭及YOHO MALL(II期)中庭

日期:2022年11月19日至2023年1月2日

時間:10:00 - 22:00



聖誕燈飾2022【19】灣仔巨型Disco鏡面球+燈海

全港最巨型耀眼Disco鏡面球,直徑足足有7米,重現復古的士高經典,好有70年代風情之餘,配合舞台燈光設計,不斷閃爍更好有節日燈光效果。而街道上方亦設有黃、紅燈海,一抬頭就會看到漫天燈飾。

聖誕燈飾2022【19】灣仔巨型Disco鏡面球+燈海地址及詳情:

聖誕燈飾2022【20】尖沙咀維港戶外溜冰場+金色燈飾

尖沙咀商場設有聖誕主題工作坊、特色金光燈飾、夢幻旋轉木馬等,而另外商場特設了聖誕村市集,包括多款限量版產品和節日套裝等,而最令人矚目的就是首個維港戶外溜冰場!

(官方示意圖)

聖誕好去處2022【20】尖沙咀維港戶外溜冰場+金色燈飾地址及詳情:

聖誕燈飾2022【21】利園 可愛小精靈打卡+聲光迴廊

利園一期今年設置「聖誕聲光迴廊」主題裝置,其中包括可愛小精靈Raphael(Raphael Gnome)和木琴小精靈(Xylophonist Gnome),大家可以於迴廊的五彩繽紛的聖誕燈光陣中打卡,伴隨聖誕樂曲於背景演奏,每30分鐘就會上演聲光巡演,聖誕氣氛甚濃!

聖誕燈飾2022【21】利園區「Gnomes Orchestra」聲光遊樂園 詳情

地點:希慎廣場一樓中庭及地面啓超道入口、利舞臺廣場地面、利園一期地面及中庭

日期:即日起至2023年1月2日

時間:11:00 - 21:00



聖誕燈飾2022【22-23】沙田逾2萬呎星光花園聖誕燈飾

過百萬顆燈泡構成「星河映湖」、草泥馬夾道相迎的「紫醉星橋」及感受被群花簇擁的浪漫「玫瑰花園」,以及4米透明星空帳篷,並以田園野外、藍光星空及紫迷花海為主題。

+ 1

新城市廣場亦會推出草泥馬限定共賞雪景,設置3個不同主題的全透明星空帳篷(新城市廣場1期3樓戶外平台),市民可以於聖誕節12月24至26日,在4米巨型水晶球欣賞漫天飄雪。

此外,HomeSquare由12月起,亦將推出草泥馬聖誕小鎮,搭建一個6米高巨型「水晶居庭」予市民打卡,非常溫馨,大家不要錯過!

聖誕燈飾2022【22-23】新城市廣場/HomeSquare 聖誕草泥馬 詳情

開放日期:

即日起至2023年1月2日

即日起至2023年2月14日(7樓星光花園及3樓戶外平台)

開放時間:12:00 - 22:00

開放地點:新城市廣場1樓羅馬園型獻技場、7樓星光花園、3樓戶外平台及 HomeSquare 1樓中庭



聖誕燈飾2022【24】大埔10米高華麗聖誕樹+浪漫飄雪玻璃屋

大埔戶外除了設置10米高的華麗聖誕樹,餐廳外亦已掛上超可愛的爬牆聖誕老人,相當鬼馬,同場更有浪漫飄雪玻璃屋供打卡!

聖誕燈飾2022【24】大埔10米高華麗聖誕樹+浪漫飄雪玻璃屋地址及詳情: