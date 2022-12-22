沙田聖誕燈飾登場！整條橋掛滿紫色燈泡　粉紫燈海長廊+聖誕樹

【聖誕燈飾2022】沙田燈飾紫色燈海隧道長廊地點及詳情一次過睇！臨近聖誕節，多個地區及商場已陸續亮起聖誕燈飾，其中沙田就有浪漫的聖誕燈飾登場，整片粉紫色燈海，打造出超夢幻的路徑長廊，同場更有可愛雪人、玻璃炫彩聖誕樹等，絕對是聖誕必到好去處！

聖誕燈飾2022｜沙田浪漫聖誕燈飾登場！粉紫燈海長廊+炫彩聖誕樹

每年聖誕期間，多區商場及街道都裝設璀璨奪目的燈飾，以增添節日氣氛。最近有市民在Facebook「香港風景攝影會」群組分享，沙田超浪漫的聖誕燈飾現已正式亮燈。從相中可見，整條長廊被一片粉紫色的燈海濃罩，猶如置身時光隧道。

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今年沙田除了燈海之外，附近更有半弧型的環迴燈飾，長廊被粉紅色半圓包圍，設計別致又獨特，絕對是打卡必去！

同時，場內更設有多個聖誕打卡裝置，例如以玻璃炫彩質地製成的可愛雪人，以及多棵玻璃炫彩聖誕樹，部分聖誕樹更被一大個透明波波包圍，夜幕下自帶光芒，而且更有多個巨型燈飾波波，非常迷人！

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聖誕燈飾位於沙田城門河畔路段，相信會吸引不少街坊前往欣賞。該燈飾日前已經正式亮燈，如果有興趣前往的市民記得要密切關注喇！

沙田聖誕燈飾 詳情

地址：沙田城門河畔

前往方法：由車公廟港鐵站步行約5分鐘，沙田港鐵站步行約7分鐘。

