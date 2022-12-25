必玩8大聚會遊戲啱成班人玩！出貓大富翁、簡易版Overcook節奏快

聖誕連假，最適合和三五好友聚會！記者整理8款可以和一班朋友玩得開心的遊戲，包括Switch、出貓版大富翁、Family Style、扭扭樂等，不用怕外出人多，又或是氣溫驟降，都可以於佳節約人一齊玩得盡慶！

聖誕聚會丨必玩8大聚會遊戲！出貓大富翁、簡易版Overcook節奏快

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：Unsplash/rodion-kutsaiev）

朋友聚會遊戲【1】Switch

任天堂Switch自推出以來已經成為多人派對必備神器！只要連接網絡，就可以多人同時一起玩，亦可以同場即時連機，多個手掣一同落場挑機，非常適合聚會時遊玩。

Switch的遊戲款式非常多，包括多款「神作」，如考驗友情和默契的《Overcooked》、《Tools Up》、《Super Mario》等，適合1至4人玩，挑戰大家的默契！

+ 6

朋友聚會遊戲【2】Family Style

「Family Style」是一款手機遊戲，可說是Overcook的簡易版。只需要下載免費遊戲程式，即可以開設私人房間，與朋友組隊挑戰。遊戲方式由淺入深，需要朋友間互傳食材，非常考驗大家的默契和溝通，驗證大家「有幾Friend」！

（圖片來源：Family Style官網）

朋友聚會遊戲【3】狼人殺

近年大熱的友情毀滅遊戲「狼人殺」當然是一大班朋友派對聚會必玩的好選擇！除了可以用「狼人殺」卡牌玩具、啤牌等抽出狼人及特別角色，坊間更有「狠人殺」應用程式，需要一位旁白主持遊戲，玩家們透過對話、分析觀察等一起推理，抓出誰是狼人，保護村莊裡的「好人」！

狼人殺玩法豐富多樣，而且參與遊戲人數越多，狼人數量和擁有技能的特別角色人數也會相應增多，遊戲過程更加緊湊刺激！

朋友聚會遊戲【4】猜猜畫畫

「猜猜畫畫」的玩法和工具非常簡單，只需要準備紙和筆就可以開始玩，當然亦可以用手機應用程式與朋友線上對戰！玩家輪流當「畫家」，完成指定題目，就可以讓對方猜猜看，究竟畫的是甚麼！

玩法雖然看似簡單，但最好玩的地方不是猜中朋友的題目，而是可以發現身邊朋友的抽象畫功原來可以媲美畢卡索；又會有人在猜答案時因為「腦筋急轉彎」或者奇怪的腦迴路爆出笑料和驚喜，在佳節良辰歡笑一番。

朋友聚會遊戲【5】大富翁

合家歡桌上遊戲「大富翁」同樣是多人遊戲的經典，互相憑著運氣、理財能力及交易手腕比拼成為「地產大亨」！大富翁有多個不同版本，包括《大富翁香港版》、《大富翁Marvel版》、《大富翁Deal（紙牌版）》等，有些版本設有電子信用卡等特別道具，玩法多樣。

而記者就推薦一大班朋友玩《大富翁騙徒行者版》！這款暗黑版大富翁可以光明正大出茅招，更有不同犯罪挑戰，包括移除別人物業上的酒店、從銀行偷錢等，成功完成任務可以得到獎賞，但萬一被發現就需要鎖上手扣。除了比拼實力和運氣，也可以考驗一下彼此的友誼小船夠不夠堅固。

想知大富翁真確玩法，可按下面連結了解更多：

朋友聚會遊戲【6】UNO Flip

經典紙牌遊戲「UNO」相信大家都玩過，玩法簡單易上手。其中這款適合2至10人遊玩的「UNO Flip」，是近年大熱的特別款式，最特別是一面印有原版UNO的功能圖案，背面則是另一系列的顏色卡牌組合，同時增加功能卡牌，玩法更多變，適合一大班朋友挑選！

想知大富翁真確玩法，可按下面連結了解更多：

朋友聚會遊戲【7】麻雀

索有「國祽」之稱的麻雀，絕對是朋友聚會的遊戲好選擇。除了可以在麻雀枱上切磋外，亦可在手機遊戲上創建私人房間打牌，熱門應用程式包括「開心鬥一番」、「開枱喇！港式麻雀任你玩」等，即使來不及準備麻雀用品都不成問題。

朋友聚會遊戲【8】扭扭樂Twister

「扭扭樂Twister」是一款需要運用肢體的團體遊戲，玩法簡單，遊戲墊上印有6排圓形圖案，分為4個顏色，玩家須轉動輪盤，並將四肢放到相應的圓形內。例如轉中「左手紅」，就要將左手放到其中一個紅色圓形上。

這款遊戲考驗玩家的身體柔軟度，而且遊玩途中需要拋開「偶包」完成指令，見到大家搞笑的姿態和表情，就是打開電話拍低即時動態的好機會！