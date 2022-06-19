【打卡好去處】香港鬧市其實蘊藏不少絕美打卡好去處！位處繁華商業區中環的些利街清真寺，在不久之前被評為一級法定古蹟，建築風格以少女心滿滿的薄荷綠色為主色調，具有異國風情，同時有著重大的歷史意義！即睇地址及開放詳情！

中環好去處｜絕美薄荷綠百年歷史建築！螺旋樓梯/粉紅欄柵打卡

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百年歷史建築 鬧市中的一抹清新綠色

位於些利街及摩羅廟街交界的些利街清真寺（Jamia Mosque，又稱回教清真禮拜總堂），於2022年3月正式被評為一級法定古蹟，而信眾住所則被評定為二級歷史建築。根據資料顯示，清真寺於1849年始建，至今已有173年歷史，為全港第一座清真寺，同時是本地穆斯林社群的奠基之地。

些利街清真寺現由信眾義務管理，逢星期日下午會舉行導賞活動，包括講解伊斯蘭文化及本地回教族群的發展等，除了可以打卡影相，亦可以了解在香港的少數族裔生活文化。

薄荷綠主建築物 螺旋樓梯/粉紅欄柵打卡

清真寺佔地4,500呎，外牆以少女心薄荷綠色為主色調，非常漂亮！清真寺建築採用傳統伊斯蘭教風格，拱形正門四周更設有阿拉伯風「洋蔥形」拱窗，極為特別！

清真寺薄荷綠外牆上，更有大量精緻的裝飾線條，配上螺旋形樓梯、拱頂及呼拜塔，影相打卡之餘，更可以欣賞到獨特異國風建築細節。

除了薄荷綠色主建築物，正門兩旁以粉紅色柱石組成，與四周的薄荷綠互相映襯的粉紅色欄柵，配上黑金色鏤空花紋，非常漂亮！

到訪時切記要遵守職員及信眾的指示，尊重不同信仰，保持安靜，避免打擾在清真寺內生活的人士！打完卡不妨在中環走走，即睇更多中環好去處：

些利街清真寺

地址：香港島中環半山區些利街30號

開放時間：10:00-21:00

交通：港鐵中環站C出口，沿中環半山電梯往上

