連鎖日式超市將於指定3間分店，1日快閃限定免費派發甜品！凡消費滿指定金額，更可憑收據免費再換領兔年主題精品，和大家提早拜個早年，即了解優惠詳情，去歎免費甜品及換領應節精品啦！

連鎖日式超市免費派甜品！全港3間分店1日限定 再送兔年主題精品

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（圖片來源：UNY生活創庫）

日式連鎖超市「UNY 生活創庫」推出元旦慶祝活動，在1月1日指定時間到UNY樂富分店、將軍澳分店及元朗分店，即可免費領取紅白色大福1份，數量有限，送完即止。各分店派發時如下：

UNY樂富分店：09:30起

UNY將軍澳分店：11:00起

UNY元朗分店：13:00起



（示意圖，圖片來源：Unsplash/christiana-kamprogianni）

除了免費派發大福甜品，1月1日當天於上述3間指定分店，單一消費購物滿幣$300或以上，即可憑即日單據免費換領兔年主題精品「干支土鈴」1個，每人可換領1個，數量有限，換完即止。

（圖片來源：UNY生活創庫）

UNY 生活創庫免費派甜品大福優惠

日期：2023年1月1日

時間：各分店派發時間不一，可參閱上文

地點：UNY樂富分店、UNY將軍澳分店、UNY元朗分店



*數量有限，送完即止。



UNY 生活創庫兔年主題精品換領優惠

日期：2023年1月1日

時間：各分店營業時間內

地點：樂富分店、將軍澳分店、元朗分店



*數量有限，換完即止。

*只限即日單一消費滿港幣$300或以上之單據，每人只限換領1個。



UNY 生活創庫 樂富分店

地址：九龍橫頭磡樂富廣場2層

電話：2337 1663／2337 6683

營業時間：09:00-22:00



UNY 生活創庫 將軍澳分店

地址：將軍澳欣景路新都城中心二期UG036

電話：2531 3200

營業時間：09:30-22:00



UNY 生活創庫 元朗分店

地址：新界元朗教育路1號元朗千色匯地庫一層

電話：2761 1388／2273 2188

營業時間：09:30-21:00

