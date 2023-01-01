【新年好去處2023】臨近兔年又有打卡好去處！沙田有商場新一年將推出「萌兔」新春主題打卡裝置，並設有4大浪漫花田打卡位，包括粉黛波波草田、繡球花園、櫻花樹等，更有4米高可愛萌兔供打卡，大家不要錯過！

沙田商場4大浪漫花田打卡 設4米高萌兔！必睇粉黛波波草、繡球花

沙田有新年好去處！沙田新城市廣場將聯同HomeSquare，打造「花．團．錦簇」新春裝置，並將首爾﹑京都和台北的花海搬到商場，為配合兔年，商場將以「萌兔遊花海」作為新春主題，並設有4大夢幻打卡位，可以在一片浪漫花田中影靚相！

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（官方提供）

其中新城市廣場包括有【1】首爾粉黛波波草（新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場），可以穿過和風滿溢的木橋，並與4米高的萌兔合照；更有【2】台北夢幻繡球花（新城市廣場3期3樓）、彷彿置身京都的【3】浪漫櫻花林（新城市廣1期3樓戶外平台）。

至於HomeSquare則設有【4】千葉縣油菜花田（HomeSquare一樓中庭）打卡位，並有日式鐵道的和風佈置，屆時更設有室內「錦上添花市集」，市民可以購入盆栽、鮮花等迎接新春！

除了各大新年打卡裝置，新城市廣場與HomeSquare更將邀請設計師Ken Lo，悉心設計富沙田特色的「富貴河村」利是封套裝，合共4款設計，將城門河﹑車公廟等沙田地標融入喜慶當中，盡顯沙田獨有景致及風土人情。

另外，新城市廣場亦推出「尊貴納福」利是袋，以菱格作為主要設計，極具時尚感，香檳金色更顯簡潔高貴；HomeSquare則推出「華貴吉祥」咕𠱸，大家有興趣不要錯過！

新年好去處2023｜新城市廣場/HomeSquare「花．團．錦簇」新春裝置 詳情

新城市廣場「萌兔遊花海」

開放日期：2023年1月3日至2月14日

開放時間：12:00 - 22:00

開放地點：新城市廣場1樓羅馬園型獻技場、7樓星光花園、3樓戶外平台





HomeSquare「千葉縣油菜花田」

開放日期：2023年1月3日至2月5日

開放時間：12:00 - 22:00

開放地點：HomeSquare L1 中庭



新年好去處2023｜新城市廣場/HomeSquare 新春禮品換領詳情

換領日期：2023年1月3日起

換領時間：

10:00 - 22:00（新城市廣場）

11:00起（HomeSquare）

換領地點：新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃、HomeSquare L1顧客服務中心

*詳情請向商場查詢。

