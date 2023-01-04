《THE FIRST SLAM DUNK》男兒當入樽電影即將上映！SLAM DUNK官方全新期間限定店登陸銅鑼灣，佔地超過4,000呎，現場將會發售逾百款SLAM DUNK周邊商品，當中包括全球獨家香港限量版周邊產品，同場更有男兒當入樽主題籃球場打卡位，各位Fans必去！

SLAM DUNK籃球場登陸銅鑼灣！4,000呎期間限定店售過百款獨家商品

《THE FIRST SLAM DUNK》男兒當入樽電影版將於1月12日上映，而官方期間限定店及主題籃球場亦會同步登陸銅鑼灣，各位SLAM DUNK迷千萬不要錯過！

《THE FIRST SLAM DUNK》官方期間限定店佔地超過4,000呎。（圖片來源：時代廣場）

SLAM DUNK官方期間限定店佔地超過4,000呎，場內將會發售過百款商品，除了有日本及台灣官方授權的精品，更有全球獨家香港限定周邊商品，相信各位粉絲必定能在此入手心頭好！

SLAM DUNK期間限定店將會發售過百款商品。（圖片來源：時代廣場）

行完期間限定店，記得要去商場地下露天廣場的男兒當入樽主題籃球場打卡！籃球場長10米、闊9米，置身其中就如走入漫畫一樣，重現漫畫及電影中的經典球賽場面，更可以與一眾角色及宣傳畫作打卡，感受作品帶來的熱血氣氛！

《男兒當入樽》主題打卡籃球場。（圖片來源：時代廣場）

男兒當入樽《THE FIRST SLAM DUNK》期間限定店

日期：2023年1月12日至3月31日

時間：中午12時至晚上10時

地點：香港銅鑼灣時代廣場5樓517-519號舖



《男兒當入樽》主題打卡籃球場

日期：2023年1月11日至1月15日

時間：中午12時至晚上10時 （1月11日將於晚上7時預展活動後開放）

地點：香港銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

