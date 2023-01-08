深水埗新開Café為MV取景地　超靚波波燈！招牌必食牛角包窩夫

深水埗12月有Café新開張！裝潢以木系文青風為主，落地玻璃配上室外不規則餐桌，成為人氣打卡位！而室內天花板佈滿波波吊燈，暖色系燈光給人一種舒適感！Café主打牛角包窩夫，配上特色山系玻璃杯沖製而成的咖啡，成為咖啡店的賣點之一！

深水埗Cafe Mountain！MV取景地 超靚波波燈+招牌必食牛角包窩夫

圖片來源：IG@yusuke_virus 授權使用

位於深水埗青山道的「Mountain」於12月全新開幕，是「永順街39號」的MV取景地，Instagram帳號名中的「39」相信也是和應了教主Anson Lo的「永順街39號」。光是打著這個頭銜，相信已經吸引了不少教徒前來朝聖！

咖啡店主打牛角包窩夫，更以「Mountain牛角包專門店」為中文名，當然有各式各樣不同口味可以選擇，配搭不同Haagen-Dazs雪糕口味，成功收服了一眾窩夫迷和牛角包迷，當中包括有沖繩黑糖牛角包窩夫（$68）、焦糖脆餅荔枝蜜牛角包窩夫（$78）、比利時朱古力牛角包窩夫（$78）、三重咖啡誘惑牛角包窩夫（$98）等，喜歡食甜品的朋友一定要來試下！

而咖啡方面，「Mountain Coffee 39」也有自家製特色咖啡，以富士山山系玻璃杯裝載，打卡一流！如果大家喜歡飲有奶咖啡，不妨試試「White Mountain」，白色奶泡推擠在杯頸口位，看上去真的酷似「富士山」，相當有趣！

除了必食招牌牛角包窩夫，咖啡店還有其他小食提供包括有香草烤雞配沙律（$88）、美國Prime頂級牛小排配沙律菜（$148）、烤雞芝士牛肉粒薯條（$78）、香烤原條火箭魷魚（$168）等，絕對不用擔心下午茶吃不飽！

Mountain Coffee（Mountain 牛角包窩夫專門店）

地址：深水埗青山道 3 及 5 號建新大廈地下E 號舖

營業時間：12:00-20:45

