太子有間在9月開幕的咖啡店，走木系清新日式風格，加上圓拱型落地玻璃裝潢，一開業已經很受歡迎。咖啡店提供多款輕食，更有不少自家製甜品，包括必試招牌家製麻糬卷蛋、提拉米蘇、法式焦糖燉蛋等，各位甜品及咖啡迷不妨一試。

太子新開木系文青Café！多款招牌自家製甜品+超靚圓拱形落地玻璃

位於太子砵蘭街的 Owens​ 於9月頭開張，店內裝潢融合日式木系，再配搭少許東方建築元素，門口以三個圓拱型落地玻璃設計，座落於街邊地鋪十分搶眼。近門口位置的窗邊位因採光度高，而且有餐廳標誌性的拱形玻璃，因此成為食客熱門打卡位！

（圖片來源：IG@daydaycheckin 授權使用）

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餐廳主打多款熱食，包括意粉、漢堡包、扒類、鰻魚丼飯、沙律、意大利飯等等統統都有，相當多元化！值得一提的是墨西哥薄餅（$62），薄餅內夾雜了香濃肉醬，再加上香滑濃厚的芝士，絕對是各位只是愛好者的恩物！

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另外還有多款追加小食，包括芝士焗生蠔（$38/2隻）​、脆炸洋蔥圈（$28）、牛油朝野菌（$38）等！

除主食外，另有自家製必試甜品——麻糬卷蛋，包括有紅豆抹茶味和伯爵茶味（$48），賣相亦相當吸引，還有多款自家製甜品，包括提拉米蘇、藍莓芝士蛋糕、朱古力心太軟伴雪糕、法式焦糖燉蛋等，全部都是$58還包含指定飲品，價錢合理。

Owens​

地址：太子砵蘭街412號地舖​

營業時間：11:30-22:30

