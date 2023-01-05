九龍東皇冠假日酒店自助餐優惠向來吸引不少人訂座，今次再推出自助午餐、自助晚餐優惠，任食生蠔、龍蝦、鴨肝、燒西冷牛扒等連無限暢飲，劈價人均$261起，情人節都有份，即睇自助餐優惠開賣詳情！

將軍澳酒店自助餐劈價快閃65折！$261起任食生蠔、龍蝦、松葉蟹腳

香港九龍東皇冠假日酒店與KKday推出「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助餐優惠低至65折，自助午餐及自助晚餐均可以歎到任食生蠔、松葉蟹腳、燒西冷牛扒等連無限暢飲，人均最平$261起！

「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐供應即開生蠔、松葉蟹腳、黃金螺等海鮮，星期五至日、公眾假期及前夕更可以歎到波士頓龍蝦、帶子及油甘魚刺身！除此之外，亦會供應煎鴨肝、一口和牛、黑毛豬腩卷及多款甜品雪糕等，每位折後$419起！

用餐日期：2023年1月6日至2月28日（1月23-25日除外）

用餐時間：18:30至21:30（1月21-22日首輪：17:30至19:30、次輪：20:15至22:15）

價錢：成人$491/位起（原價：$614/位）、小童$284/位起（原價：$416/位）、長者$359/位 起（原價：$526/位）



「蠔得喜」自助午餐供應即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆等凍海鮮，逢星期六、日及公眾假期則會供應松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身等，另有燒紐西蘭草飼西冷牛扒、燒羊脾、即煮粥品及粉麵檔、Haagen-Dazs雪糕等，成人每位折後$261就食到！

用餐日期：2023年1月6日至2月28日（1月9、18、23-25日除外）

用餐時間：12:00至14:30（1月21-22日首輪：11:30至13:30、次輪：14:15至16:15）

價錢：成人$261/位起（原價：$383/位）、小童$186/位起（原價：$273/位）、長者$224/位 起（原價：$328/位）



以上優惠將於2023年1月5日12:00至1月15日23:59於KKday平台開放預訂，詳情可以留意KKday優惠專頁，有興趣就萬勿錯過！

九龍東皇冠假日酒店自助餐優惠

優惠期（預訂期）：2023年1月5日12:00至1月15日23:59

供應時段：午餐12:00-14:30/晚餐18:30-21:30

預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/119437

餐廳地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

