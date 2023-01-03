壽司郎Sushiro 1月推出10大新春限定新品，以多款魚產的「拖羅」部位為主題，除了大家熟悉的$12大拖羅再次回歸，今次更有海鰻拖羅、鰹魚拖羅、油甘魚腩等，連同明太子忌廉烏冬及烙茶芭菲等，壽司郎粉絲不可錯過！

壽司郎1月10大限定新品！$12大拖羅回歸 海鰻拖羅/明太子烏冬登場

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（圖片來源：壽司郎）

壽司郎Sushiro全線分店由1月4日起，推出10款2023年1月限定新品，以各款日本時令魚產的拖羅部位為主題，供應多款壽司、小食及甜品，最受歡迎的$12大拖羅亦會回歸！

（圖片來源：壽司郎）

壽司郎Sushiro 1月限定的壽司包括，極上厚切長鰭大呑拿魚腩、大切日本産油甘魚腩、大盛天然黑鮪蔥花呑拿魚海苔包、石卷產拖羅鯖魚、拖羅鰹魚、厚切天然藍鰭大呑拿魚腩及梳乎里海鰻。

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小食及甜品方面，則有明太子忌廉烏冬、炸水牛芝士及焙茶和風芭菲。當中以明太子忌廉烏冬最為搶眼，以白汁及日式高湯熬製而成的湯底，配上濃厚的奶油及鹹鮮的明太子，口味層次豐富，濃而不膩，烏冬迷怎可錯過！

壽司郎Sushiro 1月新品

開售日期：1月4日起至另行通知

地點：全線壽司郎分店

分店地址：https://www.facebook.com/SUSHIROHONGKONG/

