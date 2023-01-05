【新年好去處2023】ONE PIECE海賊王新年打卡位登陸元朗！今個新年，ONE PIECE海賊王人氣角色路飛、索柏等將會以兔年中式造型登場，場內又將設有3大打卡位及期間限定店，售賣超過270款來自日韓台的人氣精品，各位海賊王迷記得不要錯過！

元朗海賊王3大新春打卡位！3.8米黃金許願樹、設限定店+手作市集

海賊王迷召集！今個新年，ONE PIECE海賊王一眾人氣角色，包括路飛、索柏、奈美等將會現身元朗，更會首度以兔年中式造型與各位粉絲拜年！

（圖片來源：YOHO MALL）

由1月5日起，元朗YOHO MALL化身成海賊王主題「新春金運遊樂園」，屆時現場將會設有3大海賊王打卡位，當中包括3.5米高的巨型船舵「新春金運牌坊」、1.8米高的「尋寶黃金樹」及3.8米高「幸運黃金夢」許願樹，除了可以與經典人氣角色打卡合照，亦可以順道許下新年願望！

除了打卡，場內亦會開設「ONE PIECE金運尋寶限定商店」，售賣超過270款來自日本、台灣及韓國等地的人氣精品、授權商品及期間限定單品等，包括多款兔年限量利是封、揮春、日本瘋搶MUGI MUGI毛公仔及《ONE PIECE FILM RED》限量紀念精品等。

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此外，屆時商場更會舉辦手作市集及佔地超過2,000呎的新春美食賀年市集，售賣各款應節賀年用品及食品，更有賀年蘭花展進駐，方便大家辦年賀！

YOHO MALL「新春金運遊樂園」

日期：2023年1月5日至31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：YOHO MALL II中庭

入場詳情：免費開放



期間限定商店

日期：2023年1月5日至31日

時間：上午11時至晚上9時

地點：YOHO MALL II中庭



文青手作市集及新春美食賀年市集

日期：2023年1月5日至25日

時間：上午11時至晚上8時

地點：YOHO MALL I及II中庭

