結業餐廳2023︳逾10老字號人氣小店　坤記糕品/南記飯店/樂景快餐

【結業餐廳2023】結業餐廳/店舖總覽。最新消息，擁有60年歷史的深水埗糕品老店「坤記糕品」已於5月24日結業，有街坊影到店家已落閘，外貼告示「本日光榮結業 感謝街坊多年支持 坤記糕品」。此外，屹立灣仔逾30年的街坊茶記及「買少見少」的港式快餐店也紛紛結束營業。

2023逾10間餐廳/店舖結業 九龍城半世紀打冷老店告別

【1】深水埗60年歷史糕品老店：坤記糕品

屹立深水埗福華街逾60年的坤記糕品已結業，好食玩飛記者曾致電查詢，店方表示「之後就退休唔做喇！」小店以往賣各式懷舊糕品。網民亦將結業消息上傳至社交平台《香港茶餐廳及美食關注組》FB專頁，網民留言「我諗佢係唯一一間，結業前無人排隊爆買」、「普普通通一件紅豆糕，人家$6一件，坤記一件盛惠$16」、「好好好....普通，又無咩禮貌，唔覺有咩街坊人情味」、「馬蹄糕係幾好食既，不過真係貴」云云，綜合留言所見，街坊或食客認為坤記結業不太值得留戀。

（圖片來源︰香港茶餐廳及美食關注組FB專頁）

坤記糕品早於1960年以街頭小販檔起家，是香港中式糕點界中數一數二的老字號。店舖外觀看起來像一間普通士多，以中式糕品最聞名，如砵仔糕、白糖糕、芝麻糕等。小店曾連續多年獲米芝蓮推薦街頭小吃榮譽，曾吸引遊客慕名前往。

（圖片來源：小紅書）

坤記糕品

地址：九龍深水埗福華街115至117號地下10號



【2】西營盤和風Cafe：骨子裡

位於西營盤半山的日系咖啡店「骨子裡」於2020年開業，小店的裝修以簡約的木系風格為主，讓人有種置身日本小巷咖啡廳的感覺。此外，小店的咖啡用上日本靜岡直火焙煎珈琲，亦會不時轉換甜品菜單，味道有質素，一直以來都好評不斷。店主於3月初宣布，由於資源有限，加上店主將會前往日本工作追夢，「骨子裡」4月30日結束。

骨子裡

地址：西營盤般咸道38號地下2B鋪



【3】九龍城半世紀打冷老字號：南記飯店

南記飯店於50年代就在老虎岩（即為樂富一帶）開店，出名水準穩定，而且價錢很親民。食客早前發現南記飯店未營業，據報指餐廳因業主收樓已結束，網民表示日後無法再吃到餐廳的招牌菜，如鹹雞、薑蔥魚腸、蝦棗、潮州炒麵線等感到可惜。

南記飯店

地址：九龍城衙前塱道4號地下



【4】上水腸粉名店：明記腸粉

上水明記腸粉開業多年，至現任老闆接手亦已有10年時間，小店宣布於4月10日結業。明記腸粉的腸粉、粥品及魚蛋被稱為「三寶」，堂食腸粉更堅持以舊式搪瓷碟及油紙墊底上枱，價錢亦相當親民，為不少上水街坊下午茶的「醫肚」選擇。

（上水明記腸粉Facebook）

明記腸粉

地址：上水新康街11號號地下



【5】大埔馳名煲仔飯/腸粉：陳漢記粥麵專家

大埔陳漢記粥麵於該區屹立逾25年，除了主打各款粥品外，以腸粉及煲仔飯最為馳名，深受一班街坊歡迎。陳漢記腸粉全部即叫即蒸，出名皮薄餡靚；至於另一樣必食的是煲仔飯，例如臘鴨脾臘味飯、白鱔排骨飯、 滑雞牛肉煲仔飯等，淋上醬油的焦香米飯，獲得不少食客好評。陳漢記早前張貼告示，宣布因租約屆滿經營至3月15日結束。

陳漢記粥麵專家

地址：大埔運頭街91B地下



【6】荃灣人氣漢堡店：Burger Land

位於荃灣路德圍附近的人氣漢堡專門店Burger Land，開業5年來主打各款漢堡，例如雙層牛肉芝士漢堡、香芒手打蝦堡、貝羅菇雙重芝士牛肉漢堡等，全部新鮮製作，其漢堡扒肉更出名多肉汁，不少食客都大讚好食，因此不時大排長龍。

Burger Land早前宣布結業後，大批網民直言不捨並前往光顧，就連C AllStar梁釗峰都踩場幫襯，小店已於2月28日正式結業。

Burger Land HK

地址：荃灣海壩街77號地下



【7】沙田「世一」豬柳蛋雞蛋仔：潮食

潮食原址位於上水，搬遷到沙田屋邨後仍人氣不減！店主創出多款特色口味，包括加入粒粒豬柳、蛋及芝士的招牌豬柳蛋雞蛋仔，每日賣出多達100底；還有在雞蛋仔中間夾滿蘋果肉桂餡的蘋果肉桂雞蛋仔，爆餡抹茶紅豆格仔餅等，共超過20款口味選擇。

小店早前表示因租約期滿只能營業至3月下旬，現時正努力物色新舖位，有最新消息會在Facebook「雞蛋仔關注組」公布。《好食玩飛》記者親身試食兩款招牌雞蛋仔，全部即叫即製，非常足料。

即按下文看試食報告：

潮食

地址：沙田乙明邨街9號地下乙明邨街市2-3號舖



【8】旺角老字號粥店：富記粥品

位於旺角花園街的富記粥品，由二戰前已經開始經營大牌檔，屹立至今超過半世紀，歷史相當悠久。富記粥店營業至3月24日，不少食客感到突然，加上又一間老店告別，難免覺可惜。粥店的招牌燒鵝、乾炒牛河曾經獲得不少名人食家讚賞，滾湯如芥菜肉片湯、芥菜魚腩湯等，亦是一眾食客的心頭好。

富記粥品

地址：旺角花園街104-106號



【9】石硤尾街角文具咖啡店：TOOLSS

開業8年的TOOLSS位於石硤尾街角，小店面積不大，窗口位置有一張面向街景的木製長枱，室內室外都有位可以坐，供應咖啡、日式便當、意粉、沙律等。店內則放滿各式各樣的文具，均是由店主從世界各地搜羅，別具特色。小店4月已結束，店主寄語「ᴛᴏᴏʟss係有兩個s㗎」，望後會有期。

TOOLSS

地址：石硤尾偉智街38號福田大廈地舖



【10】灣仔37年街坊茶餐廳：新嘉美茶餐廳

位於灣仔的新嘉美茶餐廳開業近37年，餐廳在社交平台上宣布於2023年2月尾結業。餐廳是附近不少打工仔的「糧尾恩物」，招牌必試自家製港式漢堡配薯條，麵包烘得香脆，配上鬆軟多汁的手打漢堡肉、生菜及番茄，還有波浪薯條，充滿港式情懷。

（圖片來源：新嘉美茶餐廳@Facebook）

新嘉美茶餐廳

地址：灣仔犘利臣山道26號地下



【11】屯門人氣Cafe：聚福樓

位於屯門的「聚福樓」於2015年開張，主打西式多國菜，室內設計以大自然風格為主調，又擺放了不少綠色植物，感覺清新悠閒。雖然地理位置不算方便，但仍然吸引很多區內街坊及食客前往捧場。不過，餐廳日前在社交平台宣布營業至1月20日，感謝食客多年來的支持，希望日後有緣再會。

（圖片來源：聚福樓@Facebook）

聚福樓 Joy Food Lounge

地址：屯門青善街28號康景花園地下1號舖



【12】灣仔40年老店茶餐廳：樂景快餐店

樂景快餐店於1978年開業，至今䇄立於灣仔已經超過40年，是香港數一數二的老店茶餐廳。餐廳主打多款港式快餐，其中包括生炸雞髀、手打漢堡、炒粉麵飯、炸物及小食等，價格親民，是不少街坊及「打工仔」的恩物，甚至是不少人的童年回憶。

（圖片來源：樂景快餐店）

這間老字號港式快餐店宣佈於2月份結業。據了解，老闆因感年事已高而決定結業，不少食客均表示可惜，認為老店陪伴很多人渡過不少歲月，因此深感不捨。

樂景快餐店

地址：灣仔巴路士街17號地舖



【13】碩果僅存港式快餐店：食口福

位於石籬的港式快餐店開業至今逾40年，供應超過150款快餐食物，例如炒粉麵、三文治等，不過最為一眾食客手追捧的必定是炸雞髀，每隻都是即叫即炸，金黃色的表皮香脆可口，配上波浪形薯條，成為經典港式下午茶的代表。

早前店方在餐廳門外貼出結業告示：「我們退休喇！」，宣布「終極營業日」為1月18日，並於1月19日正式結業。

（資料圖片）

食口福

地址：葵涌石籬和宜合道58號地下



【14】佐敦小店家族秘方豬膶米：志光麵店

志光麵店坐落於佐敦一條內街，主打豬膶米、藥膳醉雞卷、各式水餃雲吞等。由於經營環境困難，店主決定於農曆新年前結業。招牌豬膶米是年輕店主承傳爺爺的家族食譜，湯底用上胡椒和薑米熬成，豬膶即叫即滾，煮至軟嫩爽口，份量十足；亦有不少食客讚藥膳花雕醉雞卷米粉湯底入口清甜，酒香四溢，雞卷亦煮得夠入味。

志光麵店

地址：大角咀角祥街35號



【15】大型百貨公司：SOGO崇光尖沙咀店

大型日式百貨公司SOGO崇光尖沙咀店因租約期滿，於3月份結束營業。店內曾進行結業大減價，多款美妝護膚品、名牌服飾、日用品等貨品低至半價發售。而SOGO啟德旗艦新店料今年落成及開業。

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