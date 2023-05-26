灣仔美食｜記者實試灣仔人氣麻糬新店！12款$7起附推介口味/地址

灣仔麻糬推介！近日，有麻糬店進駐灣仔，開業約3星期後，仍然吸引著無數的民眾專程排隊購買，門庭若市。新麻糬店每日長長的人龍引起了區內居民、打工仔熱議。記者親身走訪該麻糬店，帶大家探店，直擊店內「有咩好食」！



實試灣仔人氣新麻糬店

進駐灣仔軒尼詩道的新麻糬店「FW Shop」，因開業後天天大排長龍，引起不少區內居民、打工仔的關注。同時，不少人都在社交媒體表示「FW Shop」價廉物美，選址親民，令小店人氣大增，甚至吸引了來自中國、海外的遊客專程到訪。

記者於今日午膳時間專程到店實試，一探該店的吸引之處。記者約12:50到達麻糬店，即看到有大約4至5在舖前排隊。趁著輪候人數較少，記者決定先購買麻糬，再從旁觀察該店的人流變化。

$7起抵食！12款可揀原味/菠蘿脆皮

記者發現，店內販售的麻糬種類不少，口味有6種、共12款口味，每種口味可選擇要或不要菠蘿脆皮2款。店內麵包櫃裡，放滿各種口味的麻糬供大家直接揀，包括原味、朱古力、紫薯、斑蘭、芝士以及肉鬆，全部只售$7至$8，價格不算高。此外，該店亦出售$30的牛油曲奇。店方亦表示會按情況，推出期間限定或新口味的麻糬。

記者即時試試麻糬！「FW Shop」的麻糬較市面連鎖式餅店的略大，不同味道的麻糬亦帶有烘焙香氣，十分誘人。

推介紫薯、斑蘭味 甜而不膩

當中，記者最欣賞的是紫薯味以及斑蘭味麻糬，紫薯味的甜味不太膩，而斑蘭味的麻糬帶有朱古力粒，甜絲絲的朱古力混合清新的斑蘭味，讓人胃口大開。款式方面，記者覺得帶有菠蘿脆皮的麻糬較香甜，而沒有菠蘿脆皮的麻糬，適合不太愛吃甜的朋友。

吸引街坊及上班族支持 內地遊客見人龍表關注

下午約1點，麻糬店的人龍愈來愈長，有多達約30至40人排隊，龍尾更延伸至旁邊的柯布連道，等候時間約15分鐘。記者訪問了排隊的民眾，大部份也是首次到訪。於附近上班的梁小姐表示，因同事推薦以及經常看到麻糬店大排長龍，吸引她今日專程到店尋味；另有從廣東來的遊客表示看到該店人龍長長，故專程到店看看有甚麼值得嘗試。

店家推介朱古力味 如買大量請先預訂

記者亦訪問了「FW Shop」負責人，麻糬店在5月6日才開業，因覺得灣仔雲集所有階層、背景的人士，所以選擇在這個客源多元的地方開店。銷情方面，負責人表示朱古力味最受歡迎，亦推薦大家嘗試，但由於太忙碌的關係，未有統計實際銷量。此外，負責人亦建議欲購買大量麻糬的客人，可以提前致電店舖預訂，避免失望而回。

FW Shop`

地址：香港島灣仔軒尼詩道149號萬寶樓地下C號舖

營業時間：10:00 - 19:00

電話：5613 1338

