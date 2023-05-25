鮮芋仙︳姊妹店料杯杯駐沙田　記者實試推介彩小芋紫芋冰沙真心正

沙田美食！鮮芋仙姊妹店「料杯杯」正式登陸沙田，主打極多料的台式手搖，每杯均有三種以上的配料，分量十足！記者忍不住立即探店，今次與大家分享實試報告，不知邊杯啱你心水？



料杯杯登陸沙田新城市開店

來到料杯杯沙田新城市店，已見長達30人以上的人龍，不愧是鮮芋仙的姊妹店，號召力十足！料杯杯店面裝潢以品牌顏色紫灰色與白主為主，配上曲線元素及木系設計，看上去非常sharp醒。大概半小時左右，記者就成功買了6杯料杯杯手搖飲品。

料杯杯主打咀嚼系豐富滿料杯，每一杯都有三種以上的配料，這些配料絕大多數還是香港市場少見，如台灣直送的彩小芋啵啵（彩色小芋圓）、每日手工製作牛奶麻糬、大理石布丁等，最平$36起有交易，最貴也不過$48，個人覺得價錢也尚算合理。

就咁望Menu，整體感覺不貴！（張旭珠攝）

記者實試！彩小芋紫芋冰沙印象難忘

我率先試了料杯杯在台灣熱賣的雙「沙」系列——「彩小芋紫芋冰沙」及「彩小芋綠豆冰沙」，兩杯均含滑嫩的仙草凍及彩小芋啵啵，一吸即嘗三重口感，真心正！其中，我最印象難忘是彩小芋紫芋冰沙，入面有大量紫芋冰沙，香甜軟綿。彩小芋綠豆冰沙則口感較清爽，冰沙內還嘗到濃濃的綠豆蓉呢。難得的是，整體味道不太甜膩，很適合不愛太甜的女生。

紫糬芋泥奶茶 麻糬瀑布非常誇

如果你是麻糬控，必要試「紫糬芋泥奶茶」，入面有勁多每日新鮮現炒的牛奶麻糬！記者即時用匙羹𢳂起試下，真的拉到一層「麻糬瀑布」，非常誇張！牛奶麻糬口感糯滑，奶香濃郁，與紫糬芋泥勁夾！

彩小芋啵啵、紅玉寒天…勁多配料

記者嫌唔夠喉，想即再買多杯。細心看Menu，原來料杯杯有別於其他手搖店，如客人獨愛某些配料，如牛奶麻糬、彩小芋啵啵、紅玉寒天、大理石布丁、QQ粉水晶、泰奶奶霜…等，是可以加錢換購或直接買走！比如記者至愛的牛奶麻糬，一杯加料價$10，直接買走一杯$18。

酸甜百香果汁清新爽口

料杯杯也不是一味得奶類手搖，還有一系列清爽之選，如「百香QQ搖搖綠」及「黑糖冬瓜檸檬刨冰」，前者有四季青茶及酸甜百香果汁，加上色彩繽紛的彩小芋、粉水晶，再搭配紅玉寒天保留茶香；後者以台式經典冬瓜冰為基底，再加入黑糖、檸檬、白珍珠與原味寒天，入口酸甜，清新爽口。

左：黑糖冬瓜檸檬刨冰 $36，右：百香QQ搖搖綠 $48

推薦黑糖紫芋冰 每口是幸福

此外，還有滿料甜品杯系，記者推薦「黑糖紫芋冰」，內含皇牌彩小芋啵啵、經典雪糕加上掛杯紫芋泥，配上黑糖醬，味道香甜，每口都是幸福好滋味！在炎熱天氣下邊走邊品嚐冰爽甜蜜的甜品杯，必定暑氣全消。

黑糖紫芋冰 $48（張旭珠攝）

總結：去料杯杯飲手搖，感覺好似飲可移動版的鮮芋仙！無論份量或味道都誠意十足，基本上除了要排隊外，無太大缺點，愛台式甜食的朋友必不可錯過！

料杯杯

地址：沙田新城市廣場一期1樓156號舖

營業時間：11:00 -22:00

電話：3705 2650

