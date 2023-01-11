結業優惠｜Check In Taipei指定分店一連2日免費送拉絲麻糬

連鎖人氣台式餐廳「Check In Taipei」宣布指定分店結業，並會一連2日推出結業優惠，免費送出招牌奶奶麻糬。麻糬奶香十足，拉絲效果一流，煙韌控把握機會去食台式麻糬啦！

Check In Taipei中環店結業優惠！一連2日、免費送拉絲奶奶麻糬

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（圖片來源：Check In Taipei）

連鎖新派台式餐廳「Check In Taipei」，以地道又創新的台式料理深受歡迎。最近，餐廳宣布由2014年起於蘇豪區立足的中環店，將在1月15日迎來最後營業日，並會於1月14日及15日，推出免費送麻糬的結業優惠活動。

在1月14日及1月15日，只需於Check In Taipei消費滿港幣$300，即會免費送人氣奶奶麻糬1份（價值為$75起），每日限量50份。奶奶麻糬口味包括粒粒花生、黑芝麻、Oreo等，煙韌幼滑的麻糬拉絲效果一流，配上脆口的配料，口感極豐富，煙韌控及甜品控怎可錯過！

除了是次中環店結業免費送麻糬優惠外，餐廳亦有多款台式料理供應，包括台北全日早餐、芋泥起司炒蛋可頌、麻婆豆腐手工餃、炸地瓜薯條、蒜香三色台腸、明太子甜不辣、泡菜起司豚肉蛋餅、牛肉麵、溏心蛋魯肉飯等，價錢由$48起。

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Check In Taipei 中環店結業送麻糬優惠

日期：2023年1月14日及15日

地點：中環店

*每日限量50份，送完即止。

*需消費滿$300或以上方可使用優惠。



Check In Taipei 中環店

地址：中環蘇豪荷李活道27號地舖

電話：2351 2622

營業時間：（星期日至四）12:00-16:30，18:00-21:00（星期五及六）12:00-16:30，18:00-21:30

