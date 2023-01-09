大埔人氣昭和風洋食屋銅鑼灣開新店，必食招牌爆餡流心蛋包飯、原條鰻魚飯、日式布甸等多款和風西餐，新店同時推出2大新張優惠，除了一連兩日免費送雪糕，消費滿指定金額即有機場贏取優惠券，即睇新店地址及優惠詳情！

人氣日式洋食屋銅鑼灣開分店！新張免費送雪糕、歎招牌流心蛋包飯

人氣昭和風洋食屋「喫茶ちょうぼ Choubo Kissaten」銅鑼灣分店將於1月11日開幕！有別於充滿濃厚復古風的大埔店，銅鑼灣店的設計風格以簡約木色傢俱為主，室內用餐位置被綠色植物包圍，氣氛舒適柔和。店門外更設有一條長長的樓梯，女生們打卡影相必到！

（圖片來源：喫茶ちょうぼ Choubo Kissaten）

新店優惠一連2日免費送雪糕！消費滿指定金額玩遊戲贏獎品

銅鑼灣店將會推出新張優惠，凡消費滿$400以上，即可以參與「喫茶彈珠物語」，玩遊戲贏豐富獎品，包括「7日優先入座券」、「自選意粉券」、「自選甜品券」等。追蹤餐廳的Instagram帳號可以獲得多1次參加機會。

除此之外，1月13日及1月14日中午12時至下午4時前往銅鑼灣分店，追蹤餐廳的Instagram帳號（Instagram@choubo_kissaten），即送1球免費雪糕，數量有限，先到先得！

餐廳主打各式和風洋食，包括招牌日式紅酒燉牛肉蛋包飯、南蠻塔塔醬日式炸豬扒飯、南蠻炸雞、月見雞皮餃子等，而甜品方面則有非常適合打卡的日式布甸及伯爵茶戚風蛋糕。

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喫茶ちょうぼChoubo Kissaten（銅鑼灣店）

地址：香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心4樓8號

營業時間：11:30至22:00

