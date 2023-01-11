銅鑼灣打卡中法餐廳推出限時套餐買一送一優惠，折後人均只需$164起，就可以歎到法式油封鴨、美國牛腹肉、和牛壽喜燒、西班牙羊髀等，不論是朋友聚餐或是情侶拍拖，都抵食又打卡-able，即了解優惠詳情啦！

銅鑼灣日法菜套餐買1送1！人均$164起歎油封鴨/牛腹肉/和牛壽喜燒

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（圖片來源：KKday）

銅鑼灣法日餐廳「Meta Stages」推出套餐買一送一優惠，現經旅遊平台訂購，由即日起至1月31日，逢12:00至15:00，折後人均低至$164起，即可以歎到法式油封鴨、美國牛腹肉、和牛壽喜燒、西班牙羊髀等，相當抵食！

（圖片來源：KKday）

是次套餐買一送一優惠，適用於午市餐牌上12款日式或西式主食，包括燒金目鯛一夜干定食、和牛壽喜燒定食、松葉蟹肉海鮮丼、芫荽醬法式油封鴨脾意大利飯、烤美國頂級牛腹肉等。日式套餐有齊前菜、餐湯、沙律、茶碗蒸及自選餐飲，西式套餐則有餐湯、沙律及自選餐飲，份量十足。

未能成功搶到套餐買一送一的朋友，亦可訂購62折套餐優惠，人均只需$198（原價每位$317），即可歎到午市餐牌上任何1款價值$300或以下的主食，同樣有齊套餐的配茶及飲品等，CP值亦相當不錯。

Meta Stages套餐買一送一優惠

日期：即日起至1月31日

地點：Meta Stages

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/134981



Meta Stages套餐62折優惠

日期：即日起至1月31日

地點：Meta Stages

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/134981



Meta Stages

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 6樓

電話：5566 7778

營業時間：12:00-17:30，18:00-00:00

