【元朗好去處】香港首間圍爐煮茶！元朗錦田最近新開一間露營風燒烤店，主打圍爐煮茶燒烤，除了可以在森野景致下大歎戶外泡茶，更有不同設施例如遊樂場、菜園租用等，店內更提供各款燒烤套餐，人均最平$42起，性價比超高！

錦田圍爐煮茶燒烤人均$42起 性價比超高！歎戶外泡茶+露營風燒烤

元朗又有全新好去處！最近一間主打「圍爐煮茶」燒烤餐廳爆紅，開業不足一個月已經人氣爆棚，有不少人都爭相前往體驗。位於元朗錦田水尾村附近的「森野薈」， 於去年12月中旬開業，被喻為是「香港首間圍爐煮茶」，除了提供煮茶爐具外，亦會供應燒烤套餐，若以最平套餐計算，每人平均僅$42起！

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店家提供4大價位的套餐選擇，其中包括「煮茶基本套餐（$68）」 、「煮茶+主食升級套餐（$98）」、「煮茶+燒烤豐盛套餐（$128）」，部分提供零食如紅棗、桂圓、棉花糖等；主食則有蕃薯、土豆、粟米、年糕等；而肉類有雞翼、牛扒、魷魚絲等，食客亦可以自行攜帶食物。

至於想按個人喜好準備食物的朋友們，亦可選擇「自備套餐（$168，需自備食物）」，套餐包括租爐兼送一壺茶，配有4人茶具，但不提供食物，人均僅$42起。茶葉款式繁多，包括有紅茶、桂花烏龍、玫瑰紅茶、玄米茶等，想喝奶茶亦可以自行攜帶牛奶作調製，玩味十足！

最有趣的是縱使不幸碰上雨天，店方亦設有透明波波屋予食客擋雨，在雨景下享用熱茶，亦別有一番風味！不過由於目前預約人數眾多，顧客每次入場限時3小時。

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除了可以與三五知己圍爐煮茶兼歎BBQ，店內同時提供兒童樂園設施，如沙池、滑梯、攀爬架等，亦設有超大片多肉植物及盆栽等區域，食客可以在森野景致下，享受片刻愜意時光，可謂是香港難得一見的世外桃園！想興趣種菜的朋友們，亦可以留意店方的菜地租用服務，若打算前往亦記得要提前預約！

元朗好去處｜森野薈 Jungle Fun Club 詳情

地址：元朗錦田鄉村俱樂部免費停車場旁

營業時間：

星期一至五｜9:30 - 20:00

星期六至日｜9:30 - 21:30

電話：9403 4317

*逢星期二休息，建議提早預約（限時3小時）。

*1月21日（年三十）及1月22日（初一）休息。

