【賀年食品】新年將至，相信不少人正在辦年貨，預備美點款待親友。作為賀年食品之一的米通，香脆可口，為人所愛。而有一間小店仍堅持以全人手製作的3款傳統米通，各款米通均以柴火烹製，份外焦香，讓人垂涎三尺。

大埔全人手製作傳統米通 有3款 一律以柴火烹製 $45有得食

米通有「路路亨通、五穀豐收」的寓意，是華南賀年食品。臨近歲晚，「蘇媽媽米通」忙過不停，皆因這間在大埔區的老字號的米通，仍然堅持以柴火烹製米通。每塊米通甘甜香脆，吸引著客人從各區遠道而來。

「蘇媽媽米通」的所有工序皆由人手進行，由拾柴、起爐、爆米粉、炒花生、煮糖漿、過篩、「兜匀」、「起鑊」、壓平、切割到包裝，都夠一眾員工的雙手。「蘇媽媽」之所以仍堅持以柴火製作以柴火，是她覺得以柴燒製的米通特別好吃。

「蘇媽媽米通」的3種傳統米通分別以米、米粉及河粉混合花生炒製而成，屬於鶴佬人常吃的款式。含米粉的米通質感比較厚實，有時候，若材料不足，蘇媽媽會推出混合米通，將米粉和河粉混在一起，形成質感鬆脆的「特別版」米通。所有米通均加入花生、芝麻與麥芽糖，令米通的香氣更多突出。

米粉通（左）與河粉通（右）（圖片來源：蘇媽媽米通）

3種米通劃一售價，一包$45。若一次購買7包或以上，每包可以價惠價$42購買。臨近歲晚，「蘇媽媽米通」的訂單急增。目前，「蘇媽媽」僅接受於農曆新年之後才重新接收的訂單。

在旁人眼中，大量生產食品時不使用機器是落後，但堅持以人手製作食品，亦可以理解成老闆對於食物質素的一種執著。

蘇媽媽米通

售價：每包$45（購買7包或以上，每包折實$42）

購買方式：於Facebook專頁「蘇媽媽米通」落訂

換領地點：大埔美援新村村口（亦可選擇送貨服務）

網站：https://www.facebook.com/profile.php?id=100054480009419&sk=about

