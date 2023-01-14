美利酒店下午茶買一送一！人均$242起歎12款鹹甜點+送汽泡酒

美利酒店下午茶買一送一優惠快閃推出，現經指定旅遊平台訂購，人均$242就可以歎到12款精選鹹甜點，再送汽泡酒或汽泡茶1杯，優惠價錢於新年假期期間同樣適用，適合趁放假約好姊妹去「High Tea」！

美利酒店下午茶買一送一快閃優惠！人均$242起歎12款鹹甜點+送汽泡酒

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（圖片來源：KKday）

美利酒店（The Murray）於酒店餐廳Garden Lounge，推出快閃下午茶限量買1送1優惠，由即日起至1月31日，經旅遊平台訂購雙人用下午茶3層架，即可享有買1送1優惠，折後人均只需$242起，就可以歎到下午茶3層架！

（圖片來源：KKday）

美利酒店3層架下午茶設有12款精選鹹甜，包括英式鬆餅、焦糖脆皮泡芙、柑皮紅豆湯、黑朱古力蛋糕、煙三文春卷、雞胸肉配香橙芥末醬、青瓜大蝦雞蛋沙律等，每位再送汽泡酒或汽泡茶1杯。

是次美利酒店下午茶買一送一優惠，適用於即日起至1月31日，堂食或外賣自取皆可，星期一至日都有供應，農曆新年期間優惠價錢不變，詳情可參閱訂購網站。

美利酒店下午茶買一送一

日期：即日起至1月31日

時間：（星期一至五）14:45-18:00（星期六及日）14:45-16:15，16:30-18:00

外賣自取時段：14:45，16:30

地點：美利酒店Garden Lounge

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/100738



美利酒店Garden Lounge

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店LG層 Murray Lane

電話：3141 8888

營業時間：06:30-23:00

