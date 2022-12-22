團體建議將獅隧改成單車徑！網民反應兩極：多條路線VS受苦之旅

【獅子山隧道】路政署計劃擴闊獅子山隧道及於現有兩條管之間增建一條管道，以解決交通擠塞問題。按照目前計劃，北行管道將於新管道落成後閒置。有團體建議將停用管道改劃成單車徑及行人路，讓市民能直接騎車來往九龍與新畀。網民對此反應兩極，有人認為單車徑網絡可擴展至九龍是好事，但亦有人認為隧道兩端皆處於山上，難以騎車進出。

團體建議將獅隧改成單車徑 網民反應兩極：多條路踐VS受苦之旅

獅子山隧道塞車問題一直困擾沙田民眾。為解決隧道容量於工作天繁忙時間的飽和的問題，路政署計劃將現時南行管道由2線擴闊為3線行車，而北行管道將會被現有兩條管道之間所增建的管道所取代，並將於新管道落成後改為長期備用。

（九龍城區議會文件）

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有見及此，關注交通政策的團體——九龍綠色通道、街道變革、香港單車同盟以及Transit Jam提出將北行管這改劃成單車徑及行人路的建議，以善用資源及把單車徑網絡擴展至九龍。兩個團體認為管道只要進行針對緊急車輛通道、機械通風及冷氣系統的改善工程，便適合踏單車人士及行人使用。街道變革更估計由沙田顯徑站到九龍塘廣播道的距離為3公里，步行時間只需要30至40分鐘。

路政署於今年夏季收到部份議員及團體的意見後，對改劃隧道作行人及行單車用途的建議持開放態度，初步認同技術上可行，更配合政府一直推廣的「綠色出行」。不過，運輸及物流局上月書面回覆議員查詢時，則指局方擔心有關建議會令管道日後在需要迅速開放作緊急行車用途時，構成影響，將會深入探討建議的可行性。

網民反應兩極：樂見多條路騎車VS擔憂旅程好辛苦

不論政府日後會否採納團體及議員的建議，有關建議引起了網民熱議。

(圖片來源：Unsplah@Munbaik Cycling)

有贊成建議的網民表示，樂見單車徑增加，能夠由九龍直接騎車到新界乃一個不錯的體驗。亦有人期待體會在隧道裡步行的感覺，認為香港已有途經跨海大橋的單車徑，但缺乏途經大型管道的單車路線。

不過，有網民認為建議實際執行起上來不可行，他們認為獅子山隧道兩端皆處於山腰，即使有單車徑連接兩個隧道口至九龍塘及沙田市中心，路段一定相當陡峭，騎畢全程會非常費力。更有人擔憂隧道使用多年，殘留多種有害氣體、物質，在裡面逗留會得病。

行車隧道改為行人 台灣日本早有案例

記者翻查資料，發現台灣與日本已曾將停用後的行車隧道改為行人或行單車之用。

新北市瑞芳的瑞猴自行車道，其中一段由停用的鐵路隧道改建而成，現已成為觀光景點。而岐阜飛驒的旅遊景點「Gattan Go!!」更將廢棄鐵路隧道進一步昇華——於路軌上放置固定於附導輪金屬框的「鐵道單車」，讓遊客一邊於路軌上安全地踏單車，一邊觀賞已停用鐵路隧道裡的痕跡，同樣成為受歡迎的旅遊景點。