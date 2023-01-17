鮮芋仙招牌芋圓第2碗半價！限定手工芋圓系列　指定分店全日適用

撰文：溫藹紅
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【鮮芋仙優惠】鮮芋仙第二碗半價優惠！由即日起，凡於鮮芋仙指定分店惠顧手工芋圓，即可享有第二碗半價優惠，機會難得不要錯過！

鮮芋仙招牌芋圓第2碗半價！限定手工芋圓系列　指定分店全日適用

人氣芋圓甜品店鮮芋仙最新推出芋圓優惠！由即日起至1月31日，凡於鮮芋仙惠顧手工芋圓系列（1-6號），即可享有第二碗半價優惠，但僅限旺角MPM文華商場分店。

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鮮芋仙手工芋圓系列優惠涵蓋1至6號芋圓，包括香甜熱紅豆湯或原味刨冰底，搭配各款美味配料，每碗售價$45起，即$22.5起就可以歎到第二碗，超抵食！

（圖片來源：Meet Fresh 鮮芋仙香港）

今次鮮芋仙芋圓優惠為旺角MPM文華商場店限定推廣，優惠將於星期一至五全日供應，公眾假期除外，大家若有興趣記得前往品嚐喇！

Meet Fresh 鮮芋仙香港第二碗半價優惠 詳情

優惠日期：即日起至1月31日（星期一至五，公眾假期除外）
優惠地址：旺角砵蘭街244號MPM文華商場1樓B舖
營業時間：12:00 - 22:30

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