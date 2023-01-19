天仁茗茶於銅鑼灣開設新分店，一連3日於銅鑼灣新分店推出茶飲優惠，購買任何茶飲均可免費升級至大杯，買茶葉亦可享有88折優惠！喜愛茶飲的朋友，即了解優惠詳情，以抵價歎大杯茶飲啦！

天仁茗茶一連3日免費升級大杯！包括任何茶飲款式 指定分店適用

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（圖片來源：天仁茗茶）

天仁茗茶於銅鑼灣世貿中心開設新分店，由即日起至1月20日，到天仁茗茶銅鑼灣世貿新分店購買茶飲，均可免費升級至大杯。是次優惠適用於餐牌上任何款式的茶飲（鴛鴦奶茶、綠抹茶拿鐵及桂花茶王除外），喜愛茶飲的朋友怎可錯過！

除了茶飲免費升級至大杯優惠外，是次天仁茗茶於銅鑼灣世貿新分店，同步推出茶葉產品88折優惠，茶葉、茶食、茶包、茶粉、茶包、茶具、禮盒等都適用，茶葉款式包括913茶王、高山鐵觀音等，用作拜年禮物亦是不錯的選擇。

（圖片來源：天仁茗茶）

天仁茗茶免費升級大杯優惠

日期：即日起至1月20日

地點：銅鑼灣世貿中心新分店



*鴛鴦奶茶、綠抹茶拿鐵及桂花茶王不設大杯裝。



天仁茗茶茶葉產品88折優惠

日期：即日起至1月20日

地點：銅鑼灣世貿中心新分店



天仁茗茶銅鑼灣世貿中心新分店

地址：香港銅鑼灣告士打道280號L4-03舖

電話：6117 9624

