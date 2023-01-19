大埔Lake House逾2萬朵鬱金香花海！必打卡6米高桃花樹、湖上木橋
撰文：西米Lu
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【新年好去處】大埔Lake House最近換上新年節慶主題，除了在餐廳門外半空中掛滿238個新春燈籠，戶外更設置6米高的桃花樹，以及有白鷺湖水上木橋首次登場，同場更有超過2萬朵荷蘭鬱金香，可以漫遊浪費花海打卡影靚相，新年假期又多個好去處！
大埔Lake House逾2萬朵鬱金香花海！必打卡6米高桃花樹、湖上木橋
大埔Lake House由即日起舉辦「春暖花開 年月燦爛•BLOSSOM」新年活動，場內設有多個新年打卡位，包括Le Vow餐廳大門前懸掛半空的238個新春燈籠、新年必備的6米高桃花樹，以及首次登場的湖上水上木橋，佈置非常有心思，充滿新年氣氛！
除此之外，走到LAKE HOUSE甜蜜後花園，更可以親眼觀賞超過2萬朵荷蘭鬱金香，置身戶外就可以享受被花海包圍的感覺，非常浪漫，有時間不妨到此打卡行大運！
場內亦會舉辦多項新年活動，包括新春開運白鷺船、遊戲攤位、飄浮花工作坊、祈福許願御守等，如果想參加的話需要先購買代幣（$20），有興趣可向官方查詢。
「春暖花開 年月燦爛•BLOSSOM」活動
地址：大埔滘紅林路2號
日期：2023年1月19日至2月14日 （1月21日及1月22日暫停開放）
開放時間：中午12時至下午6時（最後入場：下午5時15分）
活動查詢：6762 53033（Whatsapp）
交通方式：
港鐵：東鐵站大埔墟站下車，步行至南運路轉乘免費穿梭巴士
九巴：72、72A、73A及74A，於翡翠花園/南苑下車，步行5至10分鐘
小巴：綠色小巴28K往來沙田及大埔之間
的士：可到大埔墟站乘綠色的士，車費約30元，車程約5分鐘
大埔Lake House於何時舉行新春活動？
大埔Lake House將於1月19日至2月14日舉行新春活動，開放時間可參閱全文。
如何前往大埔Lake House？
前往大埔Lake House，可於東鐵線大埔墟站轉乘免費穿梭巴士，其他交通方式可參閱全文。