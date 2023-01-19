【新年好去處】大埔Lake House最近換上新年節慶主題，除了在餐廳門外半空中掛滿238個新春燈籠，戶外更設置6米高的桃花樹，以及有白鷺湖水上木橋首次登場，同場更有超過2萬朵荷蘭鬱金香，可以漫遊浪費花海打卡影靚相，新年假期又多個好去處！

大埔Lake House逾2萬朵鬱金香花海！必打卡6米高桃花樹、湖上木橋

（圖片來源：flow_academy.co@Instagram）

大埔Lake House由即日起舉辦「春暖花開 年月燦爛•BLOSSOM」新年活動，場內設有多個新年打卡位，包括Le Vow餐廳大門前懸掛半空的238個新春燈籠、新年必備的6米高桃花樹，以及首次登場的湖上水上木橋，佈置非常有心思，充滿新年氣氛！

除此之外，走到LAKE HOUSE甜蜜後花園，更可以親眼觀賞超過2萬朵荷蘭鬱金香，置身戶外就可以享受被花海包圍的感覺，非常浪漫，有時間不妨到此打卡行大運！

場內亦會舉辦多項新年活動，包括新春開運白鷺船、遊戲攤位、飄浮花工作坊、祈福許願御守等，如果想參加的話需要先購買代幣（$20），有興趣可向官方查詢。

「春暖花開 年月燦爛•BLOSSOM」活動

地址：大埔滘紅林路2號

日期：2023年1月19日至2月14日 （1月21日及1月22日暫停開放）

開放時間：中午12時至下午6時（最後入場：下午5時15分）

活動查詢：6762 53033（Whatsapp）



交通方式：

港鐵：東鐵站大埔墟站下車，步行至南運路轉乘免費穿梭巴士

九巴：72、72A、73A及74A，於翡翠花園/南苑下車，步行5至10分鐘

小巴：綠色小巴28K往來沙田及大埔之間

的士：可到大埔墟站乘綠色的士，車費約30元，車程約5分鐘

