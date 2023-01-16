香港梅花｜元朗超美白梅盛放　繼紅葉/銀杏後又一靚景！

【香港梅花】1月，是本港梅花綻放的月份，不論在市區公園，還是在郊外山間，大家都可以找尋到白梅的蹤影。上週，「香港風景分享組」有組員到元朗鄉郊拍攝白梅，為「經一番寒徹骨」後盛開的白梅留下印記。

香港梅花｜新界郊鄉白梅盛放 繼紅葉/銀杏後又一靚景！古詩人都讚

梅花是蔷薇科植物，常見於東亞地區。有別於不少種類的花朵在春、夏間盛開，梅花於晚冬、早春期間方會綻放。梅花這種「卓爾出群」的特性，令其與松和竹一拼被古人駢列為「歲寒三友」。

梅花種類繁多，有逾百種。在香港所生的梅花多為白色、紫紅色或粉紅色。適逢賞梅花季，「香港風景分享組」有組員親訪錦田水尾村，為組員帶來百卉含英的美態。

水尾村清樂鄧公祠對出空地的白梅在寒風下恣意盛放，涅白花瓣與啡色樹幹在色澤上構成強烈強比，為村內景色添上色彩。

不少古代詩人曾作詩詠梅，感嘆梅花不是嬌貴的花，天氣愈寒冷，面對愈大風雪，梅花便會開得愈燦爛。不過隨著氣候變化，氣溫與花態看來再沒有顯著關係——梅花在香港盛放之時，亦不在1月中最寒冷之日。

雖然白梅秀麗可觀，但其花期較短，盛開時間往往僅為約一星期。拍攝白梅的組員告訴記者，水尾村白梅的全盛時間經已完結，樹上僅餘數朵花。欲觀賞梅花滿樹開的朋友，可能需要等待下個花期或到以下連結所記載、本地其他賞梅好去處：

錦田水尾村梅花

地址：錦田水尾村50號清樂鄧公祠對出空地

開放時間：24小時

交通：乘搭往北圍村方向的專綫小巴601B線，於錦田鄉村俱樂部下車，而沿附近小路東行約4分鐘

備註：鄉郊地區有許多私人土地，不要擅進，也不要隨時拍攝村屋

