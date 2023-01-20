觀塘新開麻辣火鍋放題人均$148起！任食美國牛/海鮮、送日本和牛

觀塘火鍋放題！觀塘有一間新開張的麻辣火鍋放題專門店，人均只需$148起，即可任食SRF美國特級肩胛肉眼、廣島蠔、海蝦、台式小食等多款美食及火鍋配料，更可任飲酒精飲品及任歎甜品。開幕期間指定時段再送日本A5和牛，極抵食！

觀塘火鍋放題｜新開麻辣火鍋放題人均$148起！任食美國牛/海鮮、送日本和牛

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（圖片來源：牛駅麻辣火鍋放題）

於尖沙咀設有分店的「牛駅麻辣火鍋放題」，最近進駐觀塘開設新分店，同樣主打麻辣火鍋放題，最平人均只需$148即有交易，可以任飲任食多款精選肉類、超過30款火鍋配料、自助區及甜品等，新開幕期間晚市堂食火鍋放題更會送日本A4和牛，非常抵食！

（圖片來源：牛駅麻辣火鍋放題）

「牛駅麻辣火鍋放題」共設有9款特色湯底，包括蕃茄豬骨鍋、喇沙海鮮鍋花膠竹絲雞鍋、胡椒豬肚鍋、雪梨蘋果豬骨鍋、豬筒骨鍋、牛站秘製麻辣鍋、椰子雞鍋及藥膳牛骨鍋，香辣刺激及滋補之選都有。

（圖片來源：牛駅麻辣火鍋放題）

「牛駅麻辣火鍋放題」收費以時段及肉類劃分，肉類選擇豐富，包括SRF美國特級肩胛肉眼片、澳洲M5和牛、牛小排、巴西牛脷托、西班牙豬五花片、澳洲羊肉片、花雕酒雞翼等，另加$30更可升級至海鮮放題，無限任食海蝦、麻辣小龍蝦、沙白、日本廣島蠔、日本帆立貝、紐西蘭青口、手打蝦滑等，CP值極高。

火鍋配料及自助區小食亦有不少選擇，包括花膠、響鈴、水牛芝士條、士林台灣腸、台灣炸花枝丸、醬爆糍粑、手包蝦肉雲吞、手包芝士餃、台北鴨血、麻辣雞軟骨、炸鮮奶、荷包墨魚仔、日本蟹棒等，可以一次過歎盡多重滋味。

火鍋放題套餐亦包甜品及飲品放題，除了可以任飲啤酒、清酒、梅酒、汽水、珍珠奶茶、冷泡茶、花茶外，亦有多款甜品可無限任食，包括台式三色芋圓、焦糖布丁、芒果大福、韓國水果雪條等，亦可在雪糕機「DIY」軟雪糕。

牛駅麻辣火鍋放題

地址：觀塘道414號1亞太中心6樓

電話：3622 2688 / 3622 2323

