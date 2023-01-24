台式炸雞扒深受食客歡迎，其中辣粉是功不可沒！不過，早前有一名台灣女生分享，買炸雞扒時要求「大辣」後，發現雞扒沾上超多辣粉，倒出來是正常份量10倍有多，大呻「咬下去都是粉」引來熱議，有網民就店員做法列出4大原因，更直言其實「好划算」。

台女買炸雞扒要求大辣遭店員喪落辣粉！網民猜測：在不爽被扣薪水

早前台灣一名女網民於Facebook群組「爆廢公社」發文分享，指朋友點了一件炸雞扒並要求「大辣」，豈料送到來後打開紙袋，發現內裡的雞扒及紙袋都沾上份量驚人的辣粉。

（圖片來源：FB@爆廢公社）

從相片中可見，該雞扒幾乎整塊肉都被辣粉嚴密包裹，完全看不到雞肉本體，更從紙袋中倒出極多辣粉，可以鋪滿整個碟子，估計是正常份量的10倍有多，可見店家對其「大辣」的要求毫不手軟！

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事主於貼文中表示「咬下去都是粉」，直言無法放入口。有見及此，她遂致電店家反映有關情況，惟獲回覆指這就是他們的「大辣」，直斥「態度真的有夠差」，認為是在惡搞客人。

（圖片來源：FB@爆廢公社）

事件引來大批網民討論，大部分網民反轟事主本身要求「大辣」，又指店家不計成本地加大量辣粉「明明是賺到了」，但反而被嫌棄；又指「給了大辣，卻嫌太辣」，直斥事主難侍候。不過都有網民認為辣粉份量的確誇張，但認為「店家誠意滿滿，沒加錢真是佛心」，更笑指是情況比較像是「買辣粉送雞排」，其實好划算。

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對於店家做法，有網民更列出4大原因，其一是員工或被扣薪水在不爽；其二是員工職業倦怠；其三是店家的辣粉成本便宜。不過都有想像力豐富的網民戲言，或許是店員「劈腿的前女友也喜歡吃大辣」，大家如果吃炸雞扒碰到同樣情況會如何呢？