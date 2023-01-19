距離農曆新年尚餘不足一周，相信不少已婚人士及老闆都準備要大派利是，而一個體面的利是封更是必不可少，部分名牌利是封更是大有市場！最近全城就熱炒10大名牌利是封，當中包括Fendi、Loewe、HSBC等，最貴炒至$6,000，可謂「身份象徵」！然而，LV、CHANEL等名牌竟然無入圍，即看哪些品牌最渴市！

10大名牌利是封有價有市！這款最貴炒至$6,000 LV、CHANEL無入圍

名牌利是封有價有市！臨近新年，各大品牌推出自家設計的利是封，其中不少國際時尚品牌利是封每到新年更是大受歡迎，皆因部分僅得尊貴客戶才可以買得到，市面上相對罕見。不少網民更直言，縱使利是封設計並非最精美，但絕對是「身份象徵」。

本文整合全城炒賣的10大名牌利是封排名，最貴炒至$6,000，當中更涵蓋部分國際私人銀行利是封！

（圖片來源：Carousell截圖）

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名牌利是封炒價排名【第8位至第10位】

按網上拍賣平台炒價，今年炒價最高的10大名牌利是封中，涵蓋不少人氣品牌。第10位至第8位依次為Bentley利是封（網上拍賣價：$1,200）、Giorgio Armani皮質檯橙及利是封套裝（網上拍賣價：$1,380）、LOEWE 2023兔年VIP筷子及利是封套裝（網上拍賣價：$1,500），以及BVLGARI 利是封揮春套裝（網上拍賣價：$1,800）。

名牌利是封炒價排名【7】UBS 瑞士銀行福祿壽限量版利是封（網上拍賣價：$2,000）

名牌利是封炒價排名【6】Fendi 首飾箱利是封（網上拍賣價：$2,380）

名牌利是封炒價排名【5】Harry Winston HW 新年利是及陶瓷茶具禮盒首飾箱（網上拍賣價：$2,500）

名牌利是封炒價排名【4】BARCLAYS 12 生肖紀念利是封套裝（網上拍賣價：$2,888）

名牌利是封炒價排名【3】Audemars Piguet AP 新年利是封（網上拍賣價：$4,600）

名牌利是封炒價排名【2】Apple 2022「絕版」虎年利是封（網上拍賣價：$6,000）

名牌利是封炒價排名【1】HSBC 2023 私人銀行利是封（網上拍賣價：$6,000）

此外，多個時尚奢華品牌雖然未入圍10大最貴炒價排名，但同樣有市場！其中包括DIOR 新年風箏及10個利是封禮盒（網上叫價：$1,200）、LOUIS VUITTON揮春對聯及8個利是封 VIP套裝（網上叫價：$1,000 ）、GUCCI VVIP 金兔及20個利是封套裝（網上叫價：$850）及Hermès揮春對聯及10個利是封（網上叫價：$800 ）。而暫時最平的是CHANEL利是封，網上叫價$198/5個。