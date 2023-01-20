【麥當勞優惠券】麥當勞1月再推麥當勞優惠券！麥當勞推出新春優惠，$100/8杯自選咖啡強勢回歸，平均每杯只需$12.5就歎到！同時，麥當勞推出25大優惠券，包括$11小龍蝦湯、$21早餐、送麥炸雞等，由早到晚都有優惠。

麥當勞優惠券｜25大優惠券！$100/8杯咖啡、$21早餐/$11小龍蝦湯

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（圖片來源：麥當勞）

麥當勞優惠券$100/8杯咖啡回歸！由1月23日起，麥當勞優惠券$100/8杯自選咖啡重新登場，大家只需使用麥當勞手機應用程式的「McCafé手調咖啡優惠券」，即可以$100任選8杯手調咖啡，款式包括意式鮮奶咖啡、美式咖啡、意大利泡沫咖啡等，更可以優惠價加購主食或甜品。

（圖片來源：麥當勞）

同時，為慶祝新年，麥當勞推出LINE FRIENDS主題賀年禮物，使用麥當勞優惠券，可以優惠價$78起，換購LINE FRIENDS陶瓷碗碟套裝、陶瓷杯連蓋及飲品換領券等，極有新年氣氛！

另外，麥當勞1月再推出25大麥當勞優惠券，可於全日不同時段使用。當中包括$21早餐、$11小龍蝦湯、$54加大黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐配紅豆吉士批、$10紅豆吉士批、$90 麥炸雞二人餐、送麥炸雞等。

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麥當勞App VALUE MONDAY 第四週麥當勞優惠券

優惠日期：2023年1月23日至1月29日



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

