麥當勞一連10日免費派100,000份美食！脆香雞翼/漢堡　附領取方法

麥當勞免費派美食！麥當勞一連10日推出免費派美食優惠活動，共會派出100,000份經典美食，麥炸雞、薯條、脆香雞翼、漢堡等都有，即了解免費領取麥當勞美食活動詳情，去歎經典人氣麥當勞美食啦！

麥當勞免費派美食一連10日！脆香雞翼、漢堡飽 附領取方法

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（圖片來源：麥當勞）

麥當勞為慶祝「Raise Your Arches」的全球品牌活動，推出新一年「去麥記 lor？」優惠活動，由1月26日起一連10日，只需完成簡單3步活動步驟，即有機會免費麥當勞經典美食！是次活動麥當勞一共會免費派出100,000份美食，各位記得不要錯過！

（圖片來源：麥當勞）

是次麥當勞免費派美食活動，將於麥當勞官方Instagram舉行。大家只追蹤麥當勞香港官方Instagram帳號，由1月26日至2月4日，每日到官方活動即日指定帖文內留言「^^去麥記歎（當日主題美食）lor？」，並標籤2位朋友，即可參加活動。

活動期間每日首10,000名留言的朋友，將會收到由香港麥當勞官方帳號傳送的訊息，完成登記手續後，即可於2月14日或以前，於麥當勞手機應用程式內收到相關主題美食電子換領券，每日指定優惠美食如下：

1月26日：麥樂雞（4件）

1月27日：蘋果批（1件）

1月28日：魚柳包（1個）

1月29日：豬柳蛋漢堡（1個）

1月30日：脆香雞翼（2件）

1月31日：新地（朱古力/士多啤梨味，1杯）

2月1日：蜜糖BBQ味麥炸雞（1件）

2月2日：中薯條（1份）

2月3日：原味麥炸雞（1件）

2月4日：芝士漢堡飽（1個）



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是次活動每日帖文將不定時於麥當勞官方Instagram帳號公開，每日名額均為10,000個，數量有限，先到先得。

麥當勞「去麥記 lor？」免費派美食優惠活動

日期：即日起2月4日



*每日名額有限，先到先得。

