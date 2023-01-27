全新4款Sanrio情人節限定雙層玻璃杯！Melody/Kuromi/Twin Stars

【便利店精品】Sanrio粉絲留意！便利店推出全新4款Sanrio雙層玻璃杯，包括人氣角色Hello Kitty、My Melody、Kuromi及Little Twin Stars，均為情人節限量版，非常可愛，即看Sanrio雙層杯換購方法！

全新4款Sanrio情人節限定雙層玻璃杯！Melody / Kuromi/ Little Twin Stars

7-11便利店最新甜蜜限定 Sanrio characters「Love² 雙層杯」，包括4款Sanrio雙層玻璃杯，其中有人氣角色Hello Kitty、My Melody、Kuromi及Little Twin Stars登場，全部均以精巧雙層玻璃設計，配上精緻的粉色浪漫風格印花圖案，容量約350毫升，集齊指定便利店印花就可以換購！Sanrio全新雙層玻璃杯詳情如下：

Sanrio雙層玻璃杯【1】Hello Kitty 「Love² 雙層杯」

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

Sanrio雙層玻璃杯【2】My Melody 「Love² 雙層杯」

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

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Sanrio雙層玻璃杯【3】Kuromi 「Love² 雙層杯」

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

Sanrio雙層玻璃杯【4】Little Twin Stars 「Love² 雙層杯」

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

由即日起至2023年3月7日，顧客於7-11分店購物滿$20，即可享印花1張（其後每$10可獲多 1 張印花），並由2023年2月1日（早上7時起）至3月10日，顧客可儲齊8張印花加$118，即可隨機換購「Love² 雙層杯」2件；或者儲齊8張印花加$68，即可隨機換購「Love² 雙層杯」1件。

至於yuu會員，由2023年2月1日（早上7時起）至2月3日，則可以8,800yuu積分加$38，隨機換購「Love² 雙層杯」1件，並於2月1日（早上7時起）至2月6日內兌換。數量有限，售完即止，大家記得不要錯過。

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

7-11 Sanrio情人節限量雙層玻璃杯 詳情

推廣日期：2023年2月1日（07:00）起至3月7日*

推廣地點：全線7-11便利店

換購方法：

1.儲齊8張印花加$118，即可隨機換購「Love² 雙層杯」2件。

2.儲齊8張印花加$68，即可隨機換購「Love² 雙層杯」1件。

3.以8,800 yuu積分加$38，隨機換購「Love² 雙層杯」1件。

*yuu會員員專享優惠日期為2月1日（07:00）起至2月3日，詳情請向官網查詢。

