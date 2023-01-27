自由行最緊要是手機可以隨時上網查路線和行程。日本電訊公司新推出1款免費Wi-Fi手機App，可以免費連接全日本超過150,000個熱點，熱點遍佈機場、餐廳、鐵路、酒店等，不用再擔心Wi-Fi蛋無電，或是電話卡數據用盡不能上網了！即睇日本免費Wi-Fi App使用教學！

日本免費Wi-Fi App教學！簡單3步免費連接150,000個熱點無限上網

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（圖片來源：Japan Wi-Fi auto-connect）

日本電訊公司「NTT集團」旗下子公司，最近推出1款全新的日本免費Wi-Fi手機應用程式——「Japan Wi-Fi auto-connect」，在全日本提供超過150,000個熱點，涵蓋全日本企業或地方政府的官方Wi-Fi熱點，官方更表示會陸續增加Wi-Fi熱點的數量。

（圖片來源：Japan Wi-Fi auto-connect）

想使用這款免費日本Wi-Fi App，步驟非常簡單。只需在App Store（IOS用家）或Google Play（Android用家）下載「Japan Wi-Fi auto-connect」手機應用程式，在程式內註冊帳戶，開啟Wi-Fi功能後，即可連接Wi-Fi熱點網絡。

（圖片來源：Japan Wi-Fi auto-connect）

官方亦表示，Wi-Fi熱點只會涵蓋訊號及安全性強的Wi-Fi，用家可在程式內隨時查看曾連接過的Wi-Fi熱點，程式亦會即時顯示可用的Wi-Fi熱點，用戶只需在Wi-Fi設定中，選取標明為「Japan Wi-Fi auto-connect」可用的Wi-Fi熱點即可。

下次去日本旅行，萬一遇上Wi-Fi蛋電池耗盡，又或是電話卡數據用盡，都可以使用免費Wi-Fi手機應用程式「急救」，隨時隨地都可以上網！

Japan Wi-Fi auto-connect

官網：https://www.ntt-bp.net/jw-auto

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nttbp.jw2&pli=1

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/japan-wi-fi-auto-connect/id1461015351

