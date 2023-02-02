灣仔一間美式漢堡店推出5大優惠，包括指定時段內漢堡包買1送1、免費送小食、免費送啤酒等，由星期一至星期五都有優惠，非常抵食，適合與三五好友去分享！

灣仔美式漢堡店5大超抵優惠！漢堡包買1送1/免費送小食/送啤酒

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灣仔美式漢堡專門店「Two Ediots」由星期一至星期五推出5大不同優惠，包括指定時段漢堡包買1送1、免費送小食、免費送酒精飲品等，相當抵食！

優惠詳情如下：

星期一：晚上6時後，餐牌上所有漢堡包買1送1

星期二：全日任何時段，餐牌上所有沙律免費升級

星期三：全日任何時段，購買餐牌上任何套餐，均會免費送雞翼1份

星期四：全日任何時段，購買餐牌上任何套餐，均會免費送芝士條1份

星期五：全日任何時段，購買餐牌上任何食品，均會免費送啤酒或紅酒1杯



除了上述星期一至五優惠外，餐廳亦提供多款美式美食，包括炸魚薯條、煙肉牛肉漢堡、啡菇芝士牛肉漢堡、燒烤醬及原味迷你牛肉漢堡、板燒雞堡、牛扒沙律、水牛城脆辣雞翼、炸洋蔥圈、炸蠔等，價錢由$38起。

Two Ediots 星期一至五優惠

日期：即日起至另行通知

地點：Two Ediots灣仔店



Two Ediots

地址：灣仔謝斐道151-161號金聲大廈地下B號舖

電話：9843 2121

營業時間：（星期一至五）07:30-21:00（星期六及日）12:00-21:00

